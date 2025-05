Jocs dels Petits Estats - Tennis

Una nova mostra d’ADN porta a Jiménez a la gran final individual després de superar a Montenegro

La tricolor s'ha recompost del 2-6 inicial amb una exhibició de control, culminant el partit amb un 'ace' i demà competint per l'or amb Luxemburg

La tenista del Principat, Victoria Jiménez, busca continuar ampliant el medaller andorrà i el seu palmarès personal trobant-se a un pas d’assolir la final individual femenina, on avui s’enfronta a la montenegrina Tea Nikcevic en el segon duel de semifinals. En el primer, val a dir, s’ha classificat per al xoc final la luxemburguesa Marie Weckerle davant de la maltesa Francesca Curmi en un duel molt disputat que s’ha resolt en tres sets (3-6, 6-1 i 6-2). Nikcevic, després de vèncer el sorteig inicial, escull fer servei i jugar el primer joc al costat sud.

El primer joc, tanmateix, se l’ha fet propi la nacional amb un sòlid 40-30 (1-0) i trencant així el servei de Montenegro, qui colpeja la bola amb molta velocitat i força. Ràpidament, i amb el servei a favor seu, Vicky ha perdut la distància caient amb un 15-40 (1-1), mentre que el tercer se l’ha emportat novament la montenegrina amb un 40-30 (2-1) per distanciar el marcador. Aprofitant l’empenta, Nikcevic també s’ha endut un quart joc que ha allunyat encara més el caseller (3-1), amb dos errors seguits de Vicky traient la bola fora.

Les autoritats presents a la graderia del Princiesport per no perdre detall d’un encontre crucial per a Jiménez, amb la presència del síndic general, Carles Ensenyat, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró. | El Periòdic / P.M.

El cinquè joc ha sigut el més renyit del que ha anat de primera part, amb servei per a la montenegrina i amb una Jiménez que ha lluitat cada cop per igualar el joc 40-40, però Nikcevic no ha frenat el ritme i ha avassallat a la nacional traient el punt d’avantatge i distanciant el marcador a un perillós 1-4. Tot bé, perquè una vegada més, la resiliència de l’andorrana s’ha posat a prova durant el servei i ha superat un joc clau que en cas de perdre haguès fet trontollar molt el set (40-30 i 2-4 perdent). De nou amb el primer colpeig per a Nikcevic, Jiménez ha vençut el següent joc i en el setè, molt igualat (40-40), l’ha decantat a favor Montenegro (5-2).

A un joc de perdre el primer set, Jiménez ha resistit un 0-40, però el marcador ha tombat novament del costat visitant i, per consegüent, tancant un primer set molt pobre d’Andorra (2-6).

Un dels cops creuats efectuats per l’estrella andorrana, Vicky Jiménez, això sí, dominada en el primer set davant Montenegro i mostrant-se massa impacient. | El Periòdic / P.M.

El segon assalt ha sigut més igualat des del principi, ja que Jiménez ha aconseguit entrar en el partit, també mentalment pel fet que ha sortit del primer una mica trasbalsada. Tanmateix, i amb algun bon punt de la local, Nikcevic ha començat manant novament en el marcador amb un global de 2-1, mentre que Vicky ha recuperat sensacions a poc a poc i retornant les canonades de la seva rival, molt poderosa en el servei. El partit ha millorat molt per a l’estrella del Principat, qui convençuda que la batalla no havia acabat, ha reconduït l’eliminatòria fins a posar-se al davant amb un 3-2 global. Més pacient i segura.

Capacitats li’n sobren, però tenint al davant a una jugadora com Nikcevic la lluita mental no canvia tant com el marcador, ja que aquesta li ha posat contra les cordes al setè joc de la segona fase i després d’un estret 30-30, Vicky s’ha emportat un altre joc (5-2) que l’ha situat a un de retornar-li la mateixa diferència inicial, el 2-6 amb el que s’ha tancat el primer set. Montenegro no s’ha rendit i ha disputat un vuitè joc que, no obstant això, se l’ha endut còmodament Jiménez (40-15) que ha anat de menys a més i tancant favorablement el segon set 6-2.

Les jugadores de la segona semifinal de l’inidividual femení, Vicky Jiménez i Tea Nikcevic, preparades al sorteig inicial per a un matx que garanteix medalla. | El Periòdic / P.M.

El tercer set és el que decideix la glòria, ambdues cansades en aquest tram final i després d’una hora i mitja lluitant, i amb Jiménez imposant-se al marcador amb 2-0, la montenegrina ha sol·licitat efectuar una breu pausa tècnica a causa d’un malestar físic com també, davant la seva impotència en el joc. El tercer joc s’ha saldat amb un 40-15 a favor del Principat que deixa molt engrandida la figura de Jiménez, qui des del set anterior està imposant autoritat. Els serveis de la montenegrina, ara més fluixos, estan derivant en uns cops secs de la local, retornant amb rapidesa cada bola i emportant-se amb convicció el quart (4-0). La final individual està molt a prop.

Un cinquè joc més còmode per a una tocada Nikcevic ha retornat un punt seu al caseller (1-4), aprofitant de nou el seu inflat servei, però l’andorrana ha contraatacat tenint el següent i retornant-li el 40-15 anterior (5-1). Joc de partit per a Jiménez, qui no ha pogut tancar i tocar la bola així durant dos serveis de Nikcevic i la montenegrina s’ha vingut a dalt per al 2-5. No contenta amb això, ha disputat un vuitè joc (30-30) a Jiménez, qui s’ha igualat a 40 després d’un error de cada una. Amb un magnífic ‘ace’ (servei directe) és com la tenista del Principat ha vençut el darrer joc, set i el partit (6-2). A la final amb medalla de plata garantida, i potser l’or si juga com a la segona part. Aquest és l’ADN andorrà.