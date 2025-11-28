Verdú suma punts valuosos amb la 16a posició al gegant a Copper Mountain, a 2.01 segons del guanyador

Joan Verdú ha disputat aquest vespre, en horari andorrà, el gegant de la Copa del Món de Copper Mountain, als Estats Units, on ha signat una meritòria 16a posició. L’esquiador andorrà ha completat les dues mànegues amb un temps total de 2.32.99, a 2.01 del vencedor de la prova, l’austríac Stefan Brennsteiner, que s’ha imposat amb un registre de 2.30.98. El podi l’han completat el noruec Henrik Kristoffersen (+0.95) i el croat Filip Zubcic (+1.00).
A la primera mànega, Verdú ha marcat el 26è millor temps, parant el cronòmetre en 1.15.65, a 2.38 del millor parcial, també de Brennsteiner (1.13.27). A la segona mànega, i sortint quart gràcies a la inversió de l’ordre, l’andorrà ha arriscat de dalt a baix i ha marcat el millor temps provisional en arribar a meta. Amb el pas dels esquiadors restants, el seu registre l’ha situat finalment en una 16a plaça definitiva que li ha permès sumar punts importants.
Aquest resultat se suma al 12è lloc aconseguit a Sölden el 26 d’octubre, en la primera cursa de gegant de la temporada. Amb els 15 punts d’avui i els 22 sumats a Àustria, Verdú acumula un total de 37 punts, que el situen actualment 13è a la classificació general de gegant de la Copa del Món.
La pròxima cita del calendari serà de nou als Estats Units: el gegant de Beaver Creek, programat per al diumenge 7 de desembre, amb la primera mànega a les 18.00 hores i la segona a les 21.00 hores, en horari andorrà.