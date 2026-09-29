Íria Medina debutarà a la Copa del Món de Sölden, a Àustria, després d’entrar entre les 100 millors del món en gegant

La secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tindrà doble representació a la Copa del Món de Sölden (Àustria), amb Joan Verdú i Íria Medina. L’esquiadora andorrana debutarà en el màxim circuit mundial després de la bona pretemporada completada a Sud-amèrica i d’haver-se situat entre les cent millors especialistes del món en gegant. «Realment em fa molta il·lusió poder debutar en aquest circuit i poder començar a comparar-me amb les millors del món. Ho afronto amb moltes ganes i amb l’objectiu de donar la meva millor versió d’esquí i veure on em situa això», ha explicat Medina.
El debut arriba després que l’andorrana hagi finalitzat segona en la classificació de gegant de la Copa de Sud-amèrica (SAC), a només dos punts de l’argentina Francesca Baruzzi. Durant la primera estada a Sud-amèrica, Medina ha sumat tres podis en sis curses, amb una victòria i dues terceres posicions, i ha aconseguit una millor marca de 18,74 punts FIS. Amb els 26,06 punts que presenta actualment, ocupa la 90a posició del rànquing mundial de gegant.
«La idea és agafar-ho com una experiència més, una oportunitat per aprendre i per seguir treballant el treure la meva millor versió en carrera» – Íria Medina
«Després de la pretemporada, que ha anat molt bé i en la qual hem fet un pas endavant a nivell tècnic, ara veurem com estem», ha apuntat Medina, qui afronta la cita austríaca també com una oportunitat per continuar progressant de cara al principal objectiu de la temporada. Tot i estrenar-se a la Copa del Món, l’andorrana manté la mirada posada en consolidar-se al circuit de la Copa d’Europa, a més de buscar la classificació per als Campionats del Món de Crans Montana. «La idea és agafar-ho com una experiència més, una oportunitat per aprendre i per seguir treballant el treure la meva millor versió en carrera», ha remarcat.
Des de la FAE consideren que els resultats de la pretemporada i l’evolució mostrada per Medina justifiquen aquest primer pas al màxim circuit. «Ens havíem proposat que si guanyava la SAC fer-la debutar a Sölden, perquè pensem que és important. Es va quedar a dos punts i guanya l’última prova, però a més amb els punts FIS que marca es queda en el top 100 i és el moment de fer-la debutar», ha assenyalat Xoque Bellsolà, responsable de l’equip nacional femení. Bellsolà ha insistit que la Copa d’Europa continuarà sent la prioritat i considera que competir a Sölden «li anirà bé per progressar».
«L’Íria és la que té més números de competir al gegant i pensem que és important arribar a Soldeu havent participat ja prèviament en el circuit» – Roger Vidosa
La cita austríaca servirà també perquè Medina acumuli experiència abans de la Copa del Món femenina que acollirà Andorra, on és una de les esquiadores amb possibilitats de competir en la prova de gegant. «Sabem també que hi ha la Copa del Món aquest any a Andorra i hem de fer madurar aquest equip per tenir un bon nivell», ha manifestat Bellsolà. Per la seva banda, el director alpí de la FAE, Roger Vidosa, considera que «l’Íria és la que té més números de competir al gegant i pensem que és important arribar a Soldeu havent participat ja prèviament en el circuit. És una cosa que li pot treure pressió».
Font acaba 11è al descens de la Copa de Sud-amèrica
D’altra banda, Maià Font ha finalitzat en 11a posició en un dels descensos de la Copa de Sud-amèrica disputats a Corralco. L’andorrà ha completat la cursa amb un registre d’1.08.00, a 2.47 del vencedor, l’hongarès Attila Banyai, que s’ha imposat amb un temps d’1.05.53. El resultat ha permès Font sumar 24 punts SAC, mentre que no ha pres la sortida en el segon descens de la jornada. En l’entrenament oficial previ, Font havia marcat el 19è millor temps, amb un registre d’1.10.70, a 3.33 de l’argentí Tiziano Gravier. El calendari continua amb un nou descens corresponent al Nacional xilè, abans de la disputa de dos supergegants de la Copa de Sud-amèrica i un tercer supergegant FIS.