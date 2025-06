Cita continental

Una Andorra amb esperit es treu la timidesa al segon temps, però sucumbint davant Sèrbia per 3-0

Amb tres gols d'Aleksandar Mitrovic s'ha tancat una primera part poc valenta, donant cabuda a una segona menys estàtica pels tricolor

El quart enfrontament de classificació per a la Copa Mundial per a la selecció andorrana de futbol ha començat amb poca fortuna i amb una gran dominància de Sèrbia que en la primera mitja hora s’ha traduït en un monòleg a l’Estadi Dubocica (83-17% per als locals), amb una defensa en bloc dels tricolor que ha propiciat únicament dos atacs destacats per als de Koldo Álvarez (però sense suficient perill); un d’ells al minut 25 amb una estirada solitària de Guillaume Lopez i una segona més elaborada al minut 26 que s’ha traduït en un xut molt llunyà de Biel Borra. El que ha quedat patent és que la selecció s’ha vist per darrere en el marcador molt aviat amb un gol d’Aleksandar Mitrovic, que s’ha trobat als seus peus en estar tres defenses andorrans centrats en Dusan Vlahovic i el rebot caient a plaer del primer.

Un error defensiu, i una pèrdua de marca en aquest cas, ha derivat en el primer gol en contra per Andorra, i el segon a favor dels serbis 10 minuts després, a través d’una possessió refermada de l’esfèric que ha conduït a un dels quatre córners que ha gaudit la selecció balcànica i que ha trobat novament Mitrovic per a fer de cap el 2-0 i batre a un Iker Álvarez sense opcions. La selecció nacional només ha tingut a la primera meitat dues oportunitats d’atac i alguna bona maniobra defensiva per part del capità, Marc Vales, qui avui ha celebrat 100 encontres internacionals, per aturar algun altre ocasió rival. El primer assalt ha clos amb una targeta groga per a Eric Vales i en una falta per a Sèrbia que ha xutat a fora Mitrovic.

La selecció que acostuma a vestir de vermell té molta qualitat individual i això es veu amb jugadors que es troben a les primeres lligues del món. Així mateix, els de Koldo han iniciat la segona meitat buscant un contraatac i una sortida tricolor ha derivat en un altre contraatac, però pels balcànics i que ha enviat amunt en un xut perillós Mitrovic. Al minut 50 ha tingut lloc un penal favorable per a Sèrbia en un rebuig que ha tocat accidentalment amb el braç Joan Cervós dins de l’àrea i que ha propiciat el 3-0 i l’hat-trick particular per a un Mitrovic que ha buscat per sota a Álvarez. Una bona oportunitat tricolor ha vist la llum al primer córner amb un intent de xilena de Lopez que ha deixat la pilota morta a l’àrea i en una pugna de ningú.

A la segona meitat s’ha vist, tot i la contundència al marcador, una Andorra amb una mica més protagonista i inspirada, fet que ha desencadenat, abans d’un triple canvi ordenat pel tècnic pirenaic, en una gran oportunitat al minut 65 amb una arribada de Ian Oliveira que ha colpejat Aaron Rodrigo marxant-se per damunt del travesser. La millor ocasió dels tricolor, qui també han gastat un tercer canvi rellevant a Cervós per Adrián Da Cunha al minut 79. La frustració ha conduït a una nova groga al 85′, aquest cop per a Eric De Las Heras, i un minut després Álvarez s’ha lluit per aturar un xut a dins de l’àrea del davanter de la Juventus de Torí, Vlahovic. El duel s’ha tancat amb el 3-0 i sense l’oportunitat així de sumar cap punt de moment en la fase grupal.