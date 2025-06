Eliminatòries pel Mundial de 2026

Vales, sobre el xoc contra Sèrbia: “Aquí estem tots llestos. Intentarem enllaçar millors les jugades per crear ocasions”

El tres andorrà, qui podria disputar demà la seva aparició internacional número 100, creu en el grup i troba la clau en refermar la faceta defensiva

Després de la derrota de la selecció andorrana de futbol aquest dissabte a l’RCDE Stadium davant una Anglaterra que va vèncer gràcies a un gol solitari del davanter del Bayern de Múnich, Harry Kane (0-1), els homes de Koldo Álvarez busquen refer-se demà i oferir encara una millor imatge en un altre duel d’alt nivell a Sèrbia (20.45 hores) en la quarta jornada de les 10 que conformen aquesta fase de grups de classificació per a la Copa Mundial de 2026, la qual està cada cop més a prop. Sobre el duel, ha parlat avui el capità dels tricolor, Marc Vales, qui ha sortit amb el seleccionador Koldo Álvarez per valorar el decisiu encontre, ja que Andorra no ha puntuat encara en aquest grup K: “Als anglesos els vam proposar un partit molt difícil, amb una labor defensiva impecable. Intentarem demà enllaçar millor les jugades i ajuntar les passades per així crear oportunitats”.

Una tasca que s’haurà de dur a terme a una selecció que de moment només havia disputat un encontre i va ser un empat, fet que el fan possar-se fins avui per davant del Principat. Amb un descans pràcticament de dos dies i sota una finestra molt curta, Vales ha fet incís que la barreja de jugadors joves amb veterans fa que “tots estiguem preparats al 100% i amb opcions de rotar, perquè estem tots molt capficats pel que faci falta”. Amb la possibilitat que el tres dels pirenaics sumi minuts i completi així la seva internacionalitat número 100, ha catalogat de significar “un petit premi per a una llarga trajectòria” defensant els colors del país.

Per la seva part, l’entrenador nacional, Koldo Álvarez, només s’ha centrat a acabar aquesta tarda correctament l’entrenament i enviar un missatge d’optimisme reprenent la bona imatge vista el dissabte i amb l’esperit de poder esgarrapar algun punt: “Volem tornar a deixar senyes de la nostra identitat com van veure amb Anglaterra i inclús per aquest partit afegir algun nou detall que ens faci créixer. Estic satisfet per l’esforç dels jugadors perquè hem hagut d’encetar la competició abans del que pensàvem”, ha conclòs.