Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Guillaume López, en una acció del partit. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

Un pal i Álex Ruiz eviten que la selecció andorrana signi la primera derrota de la història davant San Marino (0-0)

Els locals, mostrant una millor imatge a la segona meitat, han errat un penal just abans d'arribar al minut 70 comès per unes mans de Max Llovera

La selecció absoluta no ha passat d’un insípid empat a zero davant San Marino, rival al qual sempre havien guanyat, i per tant no ha pogut signar la 15a victòria de la història d’Andorra. Com va esmentar el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, han estat els tricolor els que s’han fet a l’inici amb la pilota −després ha acabat sent més repartida−, arribant a tenir abans del primer quart d’hora un parell d’accions. A partir de llavors els locals han demostrat l’increment de nivell dels darrers anys i per què juguen a la Lliga C de la Nations, i Lorenzo Capicchioni ha provat sort amb un llançament de falta des d’uns 20 metres que Álex Ruiz ha aturat.

Tot i que als pirenaics els ha costat concretar a camp contrari, abans de posar camí als vestidors han gaudit d’un parell d’accions, totes dues amb ‘Berto’ Rosas com a protagonista. Una a la mitja hora, amb una altra rematada de falta, aquesta molt escorçada, la qual ha sortit molt per sobre la porteria. L’altra, al 40′, pentinant dins l’àrea una centrada llunyana que gairebé ha colat per sobre Edoardo Colombo, qui l’ha acabat refusant a córner. La més clara de la primera meitat, però, ha estat per als de Roberto Cevoli (43′). Nicola Nanni ha rematat al segon pal una centrada d’Alessandro Tosi que, superant Ruiz, Ian Olivera ha salvat sobre la línia.

La segona ha iniciat amb els sanmarinesos més endollats i el porter de l’FC Santa Coloma traient a baix la cama esquerra i aturant un tir creuat de Nanni en un u contra u (50′). Arribada l’hora de partit, accions a dues bandes que els porters han refusat, però sense acabar de generar prou perill per obrir la llauna. Gairebé acaba succeint al minut 68 amb un penal comès per mans de Max Llovera que el mateix Nanni ha enviat al pal.

Gabriel Capicchioni ha perdonat al cap de cinc minuts, rebent sol dins l’àrea i creuant de més amb l’exterior una pilota que s’ha anat llepant el pal llarg. També ho ha fet Lorenzo Capicchioni abans del xiulet final (84′) davant uns andorrans als quals els ha costat molt enllaçar passades de qualitat per veure porta rival. El pròxim repte per als d’Álvarez de Eulate serà la UEFA Nations League, la qual donarà el tret de sortida al setembre.

El president de la FAF, Fèlix Álvarez, entregant una samarreta commemorativa a Matteo Vitaioli abans de començar el duel. | FAF / Marvin Arquíñigo
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu