L’absoluta visita en un nou amistós a San Marino, selecció a la qual sempre ha vençut sense acabar rebent cap gol

Després de caure contra Montenegro, la selecció andorrana juga demà (18.00 hores) un nou amistós per preparar la UEFA Nations League que començarà a l’octubre. Serà contra San Marino, combinat al qual ha vençut totes les vegades que s’han enfrontat, i sempre acabant amb la porteria a zero. “L’equip arriba bé, amb ganes, i nosaltres estem molt contents amb la feina”, ha destacat Koldo Álvarez de Eulate, destacant que el matx els serveix per “preparar-nos el millor possible i donar continuïtat a les coses bones”.
“També per sumar la possessió de l’altre dia, però podent finalitzar més accions”, ha destacat el seleccionador. I és que tot i perdre 2-0, els pirenaics van mostrar a Podgorica que són capaços de fer-se amb la pilota, un aspecte que Max Llovera ha reconegut que fa anys que treballen i amb el qual “volem continuar fent passos endavant”.
En cas de vèncer, seria la 15a victòria de la història d’Andorra. I els precedents l’auguren. Tricolor i sanmarinesos s’han vist les cares en quatre ocasions, en dos amistosos i en dos matxs oficials, i en tots ells han guanyat els primers. El primer enfrontament es remunta al 2017, i va ser històric per al país perquè va posar fi a una ratxa de 86 duels consecutius sense guanyar. Llavors, Ilde Lima va obrir la llauna a la primera meitat perquè a la segona sentenciés Cristian Martínez.
Posteriorment, l’any 2021, ambdues van quedar enquadrades dins el mateix grup durant una fase de classificació per al Mundial de Qatar. Al Nacional es va repetir un 2-0 amb un doblet de Marc Vales, mentre que al San Marino Stadium el 0-3 va manar al lluminós amb dianes de Marc Pujol, Sergio Moreno i ‘Cucu’ Fernández. No va ser fins al 2024 que van repetir amistós, tornant a un 2-0 gràcies a ‘Berto’ Rosas i Pujol.
Val a dir que els de Roberto Cevoli prenen part ara a la Lliga C de la Nations League. “S’han guanyat el dret, això vol dir que els hem de tenir més respecte […] És un rival que està creixent molt”, ha incidit el central pirenaic. La clau per a fer-los front, segons Álvarez, “passa per tenir un inici molt fort, tenir una bona pressió després de pèrdua i ser intensos sense pilota”.