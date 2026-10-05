Pau López té una petita lesió miofascial a l’adductor llarg de la cama després d’unes molèsties en un entrenament

Pau López té una petita lesió miofascial a l’adductor llarg de la cama esquerra, motiu pel qual no va estar disponible el cap de setmana en el partit contra el Sabadell. El porter, informen des de l’FC Andorra, va patir unes molèsties en un entrenament i les proves realitzades han confirmat la dolència. En tot cas, el català ja està treballant amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se «el més aviat possible» i la seva evolució en marcarà la disponibilitat.
Cal esmentar que el de Sant Esteve de Llémena ha estat protagonista des que va arribar al Principat. En aquest sentit, ha sigut titular en sis dels vuit duels de lliga, i només en un, a casa contra l’Sporting, va ser a la banqueta. Durant aquests sis duels ha encaixat 12 gols.