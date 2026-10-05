Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Pau López, escalfant abans de començar el duel a Granada. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Pau López té una petita lesió miofascial a l’adductor llarg de la cama després d’unes molèsties en un entrenament

Ja treballa amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se "el més aviat possible" i la seva evolució en marcarà la disponibilitat

Pau López té una petita lesió miofascial a l’adductor llarg de la cama esquerra, motiu pel qual no va estar disponible el cap de setmana en el partit contra el Sabadell. El porter, informen des de l’FC Andorra, va patir unes molèsties en un entrenament i les proves realitzades han confirmat la dolència. En tot cas, el català ja està treballant amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se «el més aviat possible» i la seva evolució en marcarà la disponibilitat.

Cal esmentar que el de Sant Esteve de Llémena ha estat protagonista des que va arribar al Principat. En aquest sentit, ha sigut titular en sis dels vuit duels de lliga, i només en un, a casa contra l’Sporting, va ser a la banqueta. Durant aquests sis duels ha encaixat 12 gols.

El sorteig de la Copa del Rei emparella l’FC Andorra amb el CD Varea de Tercera RFEF en la primera eliminatòria

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Escaldes carrega contra l’Executiu per la llei d’habitatge: «Pretén que els comuns siguem un apèndix més»
Els riscos de seguretat detectats en els iPads deixen els dispositius fora de les aules escolars de primera ensenyança
Luxemburg defensa l’Acord d’associació i reclama deixar de ‘veure’ la Unió Europea com «ovnis o extraterrestres»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 20/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Inter Escaldes

3

Ranger's

0

  • 20/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

0

Atlètic Escaldes

3

  • 20/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Esperança

4

FC Ordino

0

  • 20/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Santa Coloma

5

  • 19/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

2

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Un grup inversor francès s’interessa per l’FC Santa Coloma, des del qual no es tanca la porta a una possible venda
  • Esports
Aproximadament 9.657 quilòmetres, 11 trajectes i quatre partits: la ‘pallissa’ de la selecció absoluta en només 11 dies
  • Esports
La sub21 tanca contra Eslovàquia, al Nacional, una fase de classificació històrica en què ja suma vuit punts
Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu