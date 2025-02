Un balanç d’excel·lent: “Quan hi tornem?”

El balanç de la Copa d’Europa d’esquí alpí masculina ha estat més que positiu. D’excel·lent. Fins al punt que el director general de Grandvalira – Ensisa, David Hidalgo, ha exposat que el coordinador FIS de la cita, Wim Rossel, “ens diu que li agradaria venir cada any i, si pogués ser, més d’una vegada”. “Això no sé si podrà ser”, s’ha respost a si mateix, “però aquest és el millor aval de tots. I així ens ho han transmès: quan hi tornem? Doncs tan aviat com sigui possible”, ha completat.

En aquest sentit, només cal recordar les paraules de Bartumeu Gabriel, qui just acabar la segona mànega de la jornada d’avui ha lloat el traçat tot felicitant l’organització: “S’hi han deixat la pell i es nota […] Que n’aprenguin els altres països”. Demanat per aquestes declaracions, el gerent de la FAE, Carles Visa, no ha dubtat a assegurar que l’esquiador té raó: “Trobar una pista que des del dorsal 1 al 73 estigui amb les condicions que està –fent referència a l’Avet– és realment molt difícil de trobar en Copa del Món, i d’Europa ja no et dic”.

Per la seva part, el director de la cursa, Santi López, ha assenyalat que el retorn ha estat “brutal”, i que els conjunts els han felicitat per la capacitat organitzativa demostrada. “Tenim un equip de treball molt consolidat que sap molt bé com anar tancant les etapes fins que arriba l’esdeveniment. Una pista amb unes condicions excel·lents de –fins i tot– Copa del Món masculina“, ha afegit.

En darrer lloc, el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí ha valorat la participació dels andorrans. “Estem molt contents i satisfets pel nivell mostrat”, ha exposat, afegint que cap dels dos “ha desentonat gens amb el nivell de Copa d’Europa”. En aquest sentit, ha destacat que el gegant no és encara un objectiu per a ells en aquesta cita, on a l’eslàlom “sí que estem més a la zona de punts”.

La porta a acollir uns Mundials es manté oberta

Fa poc més de sis mesos que Andorra es va quedar sense acollir els Mundials d’esquí alpí del 2029 –Narvik– i del 2031 –Val Gardena–, tot envoltat d’unes votacions que des de la candidatura pirenaica van titllar de “polititzades”. Avui, el director general de Grandvalira – Ensisa, David Hidalgo, demanat per si es manté oberta la porta a acollir uns Campionats del Món, ha deixat clar que sí. “La predisposició, les ganes, l’equip i les condicions hi són, ara és esperar que el moment polític sigui idoni i tornar-hi”, ha proferit, fent esment que la Copa d’Europa d’esquí alpí masculina d’aquests dies ha estat la primera prova d’alt nivell que organitzen des de llavors i que és la millor mostra per tornar a formar una candidatura. “La manera de demostrar les coses és a la pista, d’excel·lents condicions –parlant de l’Avet– i amb una gran capacitat d’organització. Tots els que avui han estat aquí són creadors d’opinió i ja la faran arribar a qui correspon, i quan això arribi a les altes esferes un dia o altre hi comptaran“, ha finalitzat, tot assegurant que continuaran donant el màxim.