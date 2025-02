Bartumeu Gabriel signa a Soldeu un 28è lloc, el seu millor resultat en Copa d’Europa

Eirik Hystad Solberg ha signat el doblet a Soldeu. El noruec, que ahir ja es va endur el gegant de la primera jornada de la Copa d’Europa d’esquí alpí masculina, ha repetit fita avui a la segona i darrera cita. Pel que fa a la participació andorrana, Bartumeu Gabriel s’ha fet amb la 28a plaça –dels 31 corredors que han acabat– per sumar els seus primers punts de Copa d’Europa, tres.

Solberg ha estat el més ràpid a la primera mànega, amb 1’15.60, i tot i que a la segona ha estat 21è (+1.39), ha repetit primera posició general amb un temps de 2’31.02, lluny del 2’24.45 d’ahir. Al podi l’han acompanyat el francès Alban Elezi Cannaferina (+0.01) i el suec Mattias Roenngren (+0.27), qui ahir va ser segon.

La delegació tricolor ha comptat amb Gabriel assolint el seu millor resultat en Copa d’Europa, 28è, amb un 2’38.57, a +7.55. Ha estat 36è a la primera mànega a +4.99, mentre que a la segona ha estat també 28è amb +3.95. L’esquiador ha lloat el traçat i ha felicitat l’organització: “S’hi han deixat la pell i es nota […] Que n’aprenguin els altres països”, ha dit, tot destacant trobar-se molt bé físicament. Per la seva part, Àlvar Calvo no ha pogut completar la primera baixada –ahir no va poder acabar la segona–.