Retransmissió de la cerimònia inaugural

Tret de sortida a uns Jocs dels Petits Estats 2025 inoblidables per Andorra: segueix aquí la cerimònia en viu

Amb 154 andorrans disposats a deixar-se la pell per fer història, la competició arrenca demà en diferents espais del país iniciant a les 10.00 hores

Està tot a punt. D’aquí una hora arrencarà a l’Estadi Nacional la cerimònia d’inauguració dels Jocs dels microestats que enguany té l’honor d’albergar el nostre país, i amb un al·licient que deixa estupefaent: Andorra feia 20 anys que no acollia una edició! De manera que Nahuel Carabaña i Lia Povedano, els banderers andorrans, faran història aquest vespre en encendre un peveter que des d’aquest divendres roman a l’espera per estrenar un espectacle inoblidable. Ho protagonitzaran, a banda del Principat, altres vuit delegacions: Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino i Xipre.

En aquest sentit, convé recordar als lectors que aquest vespre desfilaran pel camp un total de 978 atletes i més de 500 tècnics i voluntaris. Cal especificar que Andorra tancarà la desfilada com a país amfitrió. Es tracta d’uns Jocs dels Petits Estats que es disputaran entre aquest dimarts, 27 de maig, fins al dissabte 31 i conformant-la 19 disciplines com ara la natació, judo, ciclisme, tenis o gimnàstica, entre altres. La delegació andorrana la compon un total de 154 esportistes, sent la disciplina d’atletisme la més nombrosa amb 25 participants.

Enllaç per seguir la cerimònia en directe: https://anoc.tv/page/67e2b7422d3af0fffbb09137