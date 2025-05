Tot llest per als JPEE

El peveter ja està aquí: només hi falta la llum i la competició. Que arranqui una funció vibrant i memorable per al país

L'estructura, obra de Toni Cruz, il·lustra la tradició fallaire i minera dels Pirineus, així com integra la forma dels andorrans que competiran a la cita

De vuit metres i mig d’alçada i de gairebé dues tones de pes. Aquestes són les dimensions del peveter oficial que s’ha instaurat justament avui al darrere de la graderia sud de l’Estadi Nacional i que aquest pròxim dilluns “s’enlluernarà mitjançant un relleu d’esportistes”. Així ho ha assegurat aquesta tarda la presidenta del Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, Anna Garcia, qui davant dels mitjans ha agraït públicament l’esforç i dedicació a l’artista de l’obra, l’andorrà Toni Cruz, per haver representat tan detalladament la tradició pirinenca i fallaire recreant la forma d’un niu i un mai.

“Des d’aquí a baix no s’aprecia amb exactitud la seva mida, però representa la dimensió d’un petit gran país: Andorra”, ha afirmat Garcia. Buscant més detalls, el mateix Cruz ha revelat que l’estructura està feta completament de ferro i representa, a banda de la tradició minera, el mai de fusta característic del Principat i que s’ha perfilat amb un gravat de set barres que identifica a les set parròquies del país. La part del niu, comenta l’artista, “és el fil conductor de tota l’obra”, mentre que les formes que sobresurten són petits logotips que simbolitzen cadascun dels 154 andorrans que intentaran deixar-se la pell per aconseguir un apreciat metall i signar així el seu nom en la història d’aquests Jocs tan especials.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, posant al davant del peveter dels Jocs que s’encendrà aquest dilluns vinent a la cerimònia inaugural. | El Periòdic / P.M.

Parlant de metalls, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, ha revelat a la premsa, ajudat pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i per la mateixa Garcia, com llueixen les medalles que s’han dissenyat expressament per a l’edició d’enguany: tant la d’or, com la de plata i la de bronze. Curiosament, no eren tan pesades, més aviat lleugeres i amb una forma triangular que aporta un toc d’innovació i de modernitat.

Demanat a l’artista sobre com serà aquesta sempre emocionant encesa del peveter, ha comentat que “és una sorpresa que coneixereu dilluns al vespre” i Garcia ha afegit que “és un honor que un escultor andorrà hagi elaborat una creació que parla de com és la nostra cultura i del treball en equip que ens defineix”.

El president del COA, Xavier Espot Miró, mostra a la premsa com són les medalles per a aquesta edició local dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. | El Periòdic / P.M.

Val a dir que el peveter romandrà visible a l’Estadi Nacional fins al dia 31 de maig, data de clausura dels Jocs. Tot i això, el comitè organitzador està estudiant amb el COA i el mateix artista poder instal·lar-lo en algun indret del Principat un cop finalitzin les competicions esportives. “No deixa de ser una escultura, hem de veure quin lloc li trobem perquè la ciutadania i la gent que vingui la continuïn contemplant i gaudint, i perquè no es quedi així arraconada en algun magatzem”, ha conclòs la responsable del comitè. La festa, ara sí, ja està enllestida.

Les autoritats presents aquesta tarda a l’Estadi Nacional per a la presentació del peveter dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 Andorra. | El Periòdic / P.M.