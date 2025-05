Nous detalls dels JPEE

Una Cimera entre líders dels microestats per teixir sinergies i alçar la veu a Europa: la festa està servida

La ministra Bonell concreta que entre voluntaris, esportistes i els seus familiars es beneficiaran del transport públic i específic unes 3.000 persones

Serà ben segur una festa esportiva a l’alçada, però ara també amb un vessant polític perquè així ho ha volgut el Govern organitzant el dilluns inaugural una Cimera que englobarà als caps d’Estat dels nou països participants en els Jocs dels Petits Estats, d’entre els quals, i confirmats avui pel cap de l’Executiu, Xavier Espot, hi assistirà el príncep Albert II de Mònaco; el ministre d’Afers Exteriors sanmarinès, Luca Becari, o el primer ministre de Malta, Robert Abela, entre altres. Una nova informació que ha sorgit arran de la darrera reunió del Patronat dels Jocs, en la que han participat, a banda d’Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la presidenta del Comitè Organitzador dels JPEE, Anna Garcia, deixant clar que es facilitarà l’accés al transport públic als implicats.

“Hem organitzat aquesta Cimera per recalcar el paper que exerceixen els petits estats en el sistema multilateral mundial”, ha explicat el mandatari nacional, que també ha afegit que la trobada té com a objectiu “establir un intercanvi d’experiències sobre les relacions d’aquestes nacions amb la Unió Europea i, en general, amb la Comunitat Política Europea (CPE) i amb el Consell d’Europa”. Unes paraules d’Espot que han anat acompanyades per un recordatori en què ha apuntalat que el país va albergar per darrer any una edició dels Jocs en 2005, “ja que estava prevista tornar-se a reproduir en 2021, però a causa de la situació sanitària mundial va ser incompatible”. La trobada entre líders tindrà lloc el dilluns, 26 de maig, des de les 09.30 fins a les 14.00 hores.

Així, a una setmana d’endegar el seu tret de sortida, i sabent que ahir es desvetllaven els dos banderers de l’esdeveniment (Lia Povedano i Nahuel Carabaña), aquesta tarda la ministra Bonell ha fet saber que el Govern acomodarà la mobilitat de tots els voluntaris, atletes i familiars d’aquests proporcionant-los una acreditació que els servirà per desplaçar-se gratuïtament en la línia de transport públic nacional. “Calculem que entre tots els implicats s’acabaran beneficiant unes 3.000 persones, així com a través d’un transport específic que els brindarem”, ha precisat la ministra d’Esports, qui també ha recordat que l’Executiu preveu que no caldrà un reforç addicional de la línia regular.

Per la seva part, Garcia ha informat que entre totes les delegacions participants, es calcula que entraran al país unes 1.600 persones aproximadament, les quals el seu gran gruix ho faran aquest cap de setmana entre dissabte i diumenge i en hotels d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. “Hem intentat recrear al Prat del Roure una vila olímpica com les que es veuen als grans països. La gent ha comprat ja 2.000 entrades per veure dilluns vinent la cerimònia inaugural a l’Estadi Nacional, amb la presència del Valiret”, ha conclòs la responsable del comitè. Finalment, i quant a les expectatives d’assolir medalles, el cap de Govern ha sigut el més atrevit en assegurar que “esperem bons resultats, tot i que hem de tenir present que competim contra altres nacions que són demogràficament molt més grans”.