Preparatius per als JPEE 2025

Lia Povedano, abanderada als Jocs dels Petits Estats: “És un regal que no m’esperava i també un honor immens”

La judoka i Nahuel Carabaña són els representants d'uns Jocs que ja deixen els nervis a flor de pell als 154 herois nacionals a set dies de començar

Fa qüestió d’una setmana el Comitè Olímpic Andorrà (COA) sortia al pas fent públic el nom dels 154 esportistes designats per competir als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE), que enguany alberga el Principat i, per tant, fent oficial la llista de la delegació andorrana al complet. Precisament aquesta tarda, al Toni Martí, un dels indrets que per qüestions de disponibilitat no podrà acollir els partits de bàsquet 5×5 femení, s’ha comunicat que l’atleta Nahuel Carabaña i la judoka Lia Povedano seran els grans abanderats del país per a una edició que “promet ser una de les més especials dels últims anys per ser Andorra els organitzadors després de tant de temps“, com ha recordat el cap de Govern, Xavier Espot.

El Govern ha encapçalat així una cerimònia de benvinguda, amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports i el secretari d’Estat d’Esports, Mònica Bonell i Alain Cabanes, per desitjar tota la fortuna possible a aquesta delegació andorrana que, cal remarcar, és la més nombrosa que s’ha vist fins a la data. “Viurem una setmana molt maca que ben segur engrandirà encara més la història de l’esport andorrà”, ha sostret Povedano en conèixer recentment que seria un dels dos protagonistes i representants dels Jocs en veu del president del COA, Xavier Espot Miró, qui ha ressaltat que l’important “és gaudir al màxim cada instant transmitent alhora uns valors com la superació, la disciplina i l’esforç”.

L’atleta i corredor olímpic, Nahuel Carabaña, durant la seva intervenció. | SFGA

En aquest sentit, la mateixa Povedano ha definit la notícia com que “no l’esperava”, sobretot després d’haver competit tan poc els darrers anys arran d’una lesió que l’ha deixat fora de joc durant un temps, però que “fa justament una setmana, em trucaven des del COA per dir-me que seria abanderada i la veritat que és un regal i un honor immens”. També ha deslligat, demanada sobre les seves expectatives personals, que “la medalla és complicada, però no impossible, ja que és l’objectiu”, ha afirmat amb entusiasme. Per la seva part, Carabaña, qui també ha pujat al faristol per proferir unes paraules d’honor, ha agraït l’oportunitat per ser una de les cares de l’esdeveniment i ha citat que espera que el territori tingui “molts encerts en la present edició“.

Forts aplaudiments s’han sentit després de les paraules dels dos abanderats nacionals, qui també han sentit al cap de Govern esgrimir que Andorra “té una doble missió en aquesta cita: d’una banda, oferir una bona imatge a la resta de microestats participants pel fet de ser els organitzadors, i de l’altra, donar el nostre màxim per intentar competir fins al final en cada competició i disciplina”. En la mateixa línia s’han pronunciat la ministra de la cartera esportiva i el president del COA, qui ambdós han tocat el tema sobre la falta dels equipaments oficials per alguns atletes i han justificat que hi ha hagut “petits desajustaments en les talles de certa roba en alguns casos”, fet que ha derivat en una situació que “s’arreglarà perquè arribarà més indumentària”.

La delegació andorrana posant al complet i encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el president del COA, Xavier Espot Miró. | El Periòdic / P.M.