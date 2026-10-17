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  • Cam McGriff, esmaixant durant el duel. | acb Photo / René Badana
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Lliga Endesa

Tot i un desastrós primer quart, el MoraBanc Andorra remunta i acaba amb l’invicte del Río Breogán (108-102)

Els de Tabak capgiren un desavantatge de 17 punts i sumen la primera victòria del curs després d'una gran segona meitat liderada per Kuric i Akinjo

El MoraBanc Andorra ha aconseguit la primera victòria del curs després de protagonitzar una gran remuntada davant el Río Breogán (108-102), el qual arribava invicte al duel. Els tricolor han hagut de refer-se d’un primer quart per oblidar, en què els gallecs han aprofitat les nombroses errades locals per imposar el seu ritme i obrir una diferència que ha arribat a ser de 17 punts. Lluny d’abaixar els braços, els de Žan Tabak han reaccionat progressivament, especialment després del descans, amb una millora defensiva i l’encert ofensiu de Kyle Kuric i James Akinjo.

Els primers instants han sigut amb errades d’ambdós conjunts, i com van cloure el matx a Badalona, els pirenaics han tingut una important desendollada que els rivals no han desaprofitat. En aquest sentit, en només dos minuts, Danko Branković i l’extricolor Mihajlo Andrić, amb cinc punts cadascun, han col·locat el 2-10. Tot plegat ha anat de la mà d’un total desencert local sota cistella perquè Andrić tornés a fer mal, per partida doble, des dels 6,75 metres (4-15). Tabak s’ha vist obligat a demanar temps mort i tampoc ha fet efecte, amb percentatges de tir molt baixos dels seus, i el Breogán, un pas endavant en tots els sentits, ha ampliat l’avantatge per acabar fent fins a 31 punts (17-31).

El segon periple ha mantingut el guió a l’inici, amb cinc punts ràpids dels de Lugo (19-36). Un posterior triple d’Aaron Best ha canviat momentàniament la dinàmica i els andorrans s’han posat a 12. En tot cas, poc ha durat la reacció, si bé en defensa han mostrat una millor imatge i s’han arribat a quedar a 10, els de Luis Casimiro no han perdut pistonada (30-43). S’ha mantingut aquest nivell durant un bon grapat de minuts, molt poc vistosos, fins que Francis Alonso ha tornat a posar-la de tres. El millor andorrà del quart, Kyle Kuric, ha replicat per començar una remuntada que de mica en mica ha anat arribant per deixar un 43-53.

Aaron Best, llançant un triple. | acb Photo / René Badana

A la represa ha arribat la bona imatge. Si bé ha donat sortida amb un repartiment de punts per a cada equip, una sòlida defensa del MoraBanc ha permès sortir al contracop i, amb triples de Cam McGriff i Leon Radošević, s’han posat a cinc (53-58). Ha anat acompanyat d’unes posteriors cistelles de Kuric que han servit per fer el 57-58 i, amb els visitants tocats, fer efectiva la remuntada amb James Akinjo des dels 4,60 metres (59-58). Havent fet el més complicat, una nova desendollada dels del Principat (important en el rebot defensiu) ha permès que Aleksandar Aranitović sumés cinc punts (65-70) i els ‘celestes’ mantinguessin la diferència per deixar-ho tot obert abans dels darrers 10 minuts (76-78).

L’inici del darrer ball, amb McGriff signant sis punts i els seus fent-se forts al darrere (82-81). Una posterior cistella d’Akinjo ha clos amb temps mort demanat per Casimiro, i una consegüent reacció de Kuric des dels 6,75 metres que s’ha complementat amb una gran defensa tricolor que ha obligat els visitants a provar de tres i errant (89-83). En tot cas, qualsevol reacció del ‘Breo’ ha vist la rèplica local i l’escorta d’Indiana i Akinjo han incrementat l’avantatge (93-85). El bon nivell dels de Tabak no ha tingut aturada i s’han acabat enduent la primera victòria de la temporada.

Tabak avisa del potencial ofensiu del Breogán i exigeix al MoraBanc competir durant els 40 minuts sense alts i baixos

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