Encamp preveu aprovar aquest octubre el reglament de jornada laboral i aplicar-lo a partir del mes de gener

El Comú d’Encamp preveu aprovar el nou reglament de jornada laboral durant la sessió del Consell de Comú d’aquest mes d’octubre, amb la intenció que entri en vigor l’1 de gener del 2027. Així ho ha avançat el cònsol menor, Xavier Fernández, explicant que el document ja ha rebut l’informe preceptiu de la comissió de personal i es troba en la fase final de revisió jurídica i lingüística. Abans de la seva aprovació definitiva, el text haurà de passar per la comissió de recursos humans i la Junta de Govern.
El reglament establirà les condicions relacionades amb els horaris, els torns i el treball diürn i nocturn dels empleats comunals. Segons Fernández, la voluntat és que la nova normativa comenci a aplicar-se coincidint amb l’any natural per facilitar la gestió dels cicles de treball. «Regula tots els sistemes, tots els horaris, torns, treball nocturn, treball diürn», ha detallat el cònsol menor, qui ha remarcat que es tracta del primer dels textos que la corporació vol aprovar abans d’acabar l’any.
Establirà les condicions relacionades amb els horaris, els torns i el treball diürn i nocturn dels empleats comunals
La segona normativa serà el reglament dels sistemes de compensació, la qual previsiblement arribarà al Consell de Comú al novembre. El document també ha rebut l’informe de la comissió de personal i haurà de seguir els mateixos tràmits abans de la seva aprovació. Fernández ha comentat que aquesta regulació determinarà «com es compensa tot el que regula ja el de jornada laboral», motiu pel qual s’ha optat per tramitar primer les disposicions relatives als horaris i als torns. En aquest sentit, ha assegurat que el compromís de la corporació és que tots dos reglaments quedin aprovats abans de finalitzar el 2026.
Paral·lelament, la corporació també ha iniciat els treballs per elaborar el reglament de carrera professional. Aquesta setmana s’ha celebrat la primera reunió entre l’empresa adjudicatària i els quatre comuns que participen en el projecte, una trobada que Fernández ha definit com el «tret de sortida» de la iniciativa. Les corporacions treballaran inicialment en els aspectes compartits i, posteriorment, adaptaran la normativa a les particularitats de cada parròquia. El cònsol menor considera que els tres reglaments tindran «un impacte molt important i positiu» en els treballadors de l’administració comunal, informa l’ANA.