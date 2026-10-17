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  • El documental 'Boris Skossyreff. L’estafador que va ser rei' s’ha estrenat a Alemanya amb dues projeccions a Boppard i Berlín. | Govern d'Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Cultura
Producció 100% andorrana

El documental sobre Boris Skossyreff triomfa a Alemanya amb totes les entrades exhaurides a Boppard

La producció dirigida per Jorge Cebrián també registra una gran afluència de públic a Berlín i continuarà encara uns dies més en cartellera

El documental ‘Boris Skossyreff. L’estafador que va ser rei’, dirigit pel periodista Jorge Cebrián i produït per Qucut Producció i Comunicació, ha iniciat el seu recorregut per Alemanya amb dues projeccions celebrades els dies 15 i 16 d’octubre a Boppard i Berlín. La primera sessió, organitzada a la ciutat on Skossyreff va residir durant bona part de la seva vida, va exhaurir totes les entrades setmanes abans de la projecció. L’estrena a la capital alemanya, celebrada al cinema Babylon, també va registrar una gran afluència de públic i va incloure un col·loqui amb el director.

Les dues presentacions han comptat amb el suport del Govern, amb l’objectiu de contribuir a la difusió del patrimoni històric del Principat i donar visibilitat internacional a la producció audiovisual andorrana. Entre els assistents hi havia l’ambaixador d’Andorra a Alemanya, Jaume Serra, i representants institucionals dels dos països. Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va intervenir mitjançant un missatge enregistrat en què va destacar el compromís de l’Executiu amb la projecció exterior de la cultura del país.

La bona acollida ha propiciat que el documental es mantingui uns dies més en cartellera a Boppard. L’estrena també ha despertat l’interès dels mitjans alemanys, especialment del diari Rhein-Zeitung, el qual ha publicat un especial de 68 pàgines dedicat a la trajectòria de Skossyreff, la seva vinculació amb Andorra i la investigació històrica que ha permès elaborar la producció audiovisual.

El documental andorrà Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei s’estrena al Sense Ficció de TV3

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