Tot i la il·lusió, Manso deixa clar que l’FC Andorra no canviarà de discurs: “Continuar és amb objectius realistes”

Són ja 11 les jornades consecutives en què l’FC Andorra no aixeca el peu de l’accelerador −més enllà de l’única desfeta contra l’Eibar−, i després del triomf d’ahir a Butarque, l’equip és cada vegada més conscient que el somni del play-off pot acabar sent una realitat. La sisena posició està ara a sis punts quan falten cinc jornades, i tot i haver signat la permanència matemàtica, Carles Manso va deixar clar que “no sortirem del nostre discurs”.
“Evidentment que hi ha il·lusió, perquè la línia que seguim és molt bona i estem desplegant un nivell de futbol molt alt, però hem de continuar amb aquesta manera de fer les coses, amb intentar posar objectius realistes perquè creiem que és la manera de continuar endavant”, va incidir el tècnic, assegurant que el fet de no arribar al play-off “no pot espatllar” una temporada que considera molt bona.
Com ha mencionat en més d’una ocasió, durant la roda de premsa posterior al duel va reiterar que la temporada se’ls farà curta: “No volem que acabi […] Venim amb la sensació que el dia a dia és boníssim, als partits fem gols… Estem al nostre millor moment i hem de gaudir-ho, perquè estem convençuts que aconseguirem quelcom bonic”.
De l’encontre contra el Leganés, l’entrenador català va reconèixer haver patit. “Ens hem acomodat amb el 0-3 i per moments hem deixat de ser nosaltres, i això és el que no podem fer. Encara avui, tot i el resultat, no hem estat l’equip que volem ser perquè en aquests 90 minuts hi ha hagut trems en què no hem estat nosaltres”, va declarar.
El màxim accionista del club, Gerard Piqué, no es va voler perdre el matx −com cap altre del curs−, i una vegada finalitzat va baixar als vestidors a celebrar el triomf. Preguntat en aquest sentit, Manso va subratllar que el mandatari “ha tramès als jugadors molt orgull per com venim fent les coses”, i que també els va recordar que resten cinc jornades en les quals “hem de demostrar l’escut que portem al pit”.