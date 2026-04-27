Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso, ahir donant instruccions durant el partit a Leganés. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Tot i la il·lusió, Manso deixa clar que l’FC Andorra no canviarà de discurs: “Continuar és amb objectius realistes”

L'equip no aixeca el peu de l'accelerador: "Estem al millor moment i hem de gaudir-ho, estem convençuts que aconseguirem quelcom bonic"

Són ja 11 les jornades consecutives en què l’FC Andorra no aixeca el peu de l’accelerador −més enllà de l’única desfeta contra l’Eibar−, i després del triomf d’ahir a Butarque, l’equip és cada vegada més conscient que el somni del play-off pot acabar sent una realitat. La sisena posició està ara a sis punts quan falten cinc jornades, i tot i haver signat la permanència matemàtica, Carles Manso va deixar clar que “no sortirem del nostre discurs”.

“Evidentment que hi ha il·lusió, perquè la línia que seguim és molt bona i estem desplegant un nivell de futbol molt alt, però hem de continuar amb aquesta manera de fer les coses, amb intentar posar objectius realistes perquè creiem que és la manera de continuar endavant”, va incidir el tècnic, assegurant que el fet de no arribar al play-off “no pot espatllar” una temporada que considera molt bona.

Com ha mencionat en més d’una ocasió, durant la roda de premsa posterior al duel va reiterar que la temporada se’ls farà curta: “No volem que acabi […] Venim amb la sensació que el dia a dia és boníssim, als partits fem gols… Estem al nostre millor moment i hem de gaudir-ho, perquè estem convençuts que aconseguirem quelcom bonic”.

L’FC Andorra segueix amb l’embranzida, venç contundentment a Butarque i se situa a sis punts del play-off (0-4)

Llegir

De l’encontre contra el Leganés, l’entrenador català va reconèixer haver patit. “Ens hem acomodat amb el 0-3 i per moments hem deixat de ser nosaltres, i això és el que no podem fer. Encara avui, tot i el resultat, no hem estat l’equip que volem ser perquè en aquests 90 minuts hi ha hagut trems en què no hem estat nosaltres”, va declarar.

El màxim accionista del club, Gerard Piqué, no es va voler perdre el matx −com cap altre del curs−, i una vegada finalitzat va baixar als vestidors a celebrar el triomf. Preguntat en aquest sentit, Manso va subratllar que el mandatari “ha tramès als jugadors molt orgull per com venim fent les coses”, i que també els va recordar que resten cinc jornades en les quals “hem de demostrar l’escut que portem al pit”.

Comparteix
Notícies relacionades
Espot torna a fixar el possible calendari del referèndum de l’Acord, però encara sense cap certesa per part d’Europa
Macron arriba al Principat per parlar dels “drets de les dones” i de la relació d’Andorra amb la Unió Europea
[Galeria]: L’arribada del copríncep francès, Emmanuel Macron, a Ràdio Andorra per reunir-se amb Xavier Espot

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Žan Tabak recorda que encara resten sis jornades per finalitzar la lliga, suficient “per lluitar” la permanència
  • Esports
Xavi Jové finalitza en 22a posició elit i 29è de la general el Campionat d’Espanya de Gravel d’Albacete
  • Esports
L’FC Andorra segueix amb l’embranzida, venç contundentment a Butarque i se situa a sis punts del play-off (0-4)
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu