  • Diego Alende celebra el seu gol, el segon del partit. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra segueix amb l’embranzida, venç contundentment a Butarque i se situa a sis punts del play-off (0-4)

Si bé el primer gol s'ha fet esperar, a la segona meitat els tricolor han sentenciat per assegurar-se matemàticament la permanència a Segona Divisió

L’FC Andorra no perd pistonada, i en una contundent victòria a Butarque davant el Leganés, ha certificat matemàticament la permanència per mantenir més viva que mai l’esperança d’un play-off que ara té a només sis punts. Tot i el 0-4 final, als tricolor els ha calgut mastegar el partit amb paciència. De fet, tot i un xut de Diego Alende des de fora l’àrea, la primera gran ocasió l’ha tingut Duk, per als locals en una ràpida transició.

Més tard ha replicat Manu Nieto al 24′, però el gol ha acabat arribat al minut 41 quan Dani Villahermosa ha deixat Marc Cardona sol dins l’àrea i el lleidatà no ha perdonat. El gol ha encarrilat molt bé el duel per als de Carles Manso, que a la segona part han sortit amb una marxa més i han sentenciat.

Alende, després d’una llarga jugada de combinació, ha fet el segon en una forta canonada (53′), i Josep Cerdà, després d’una gran ocasió de Manu Nieto, ha aprofitat el rebuig per fer pujar el tercer al lluminós. Amb aquest resultat, el matx ja ha fet baixada. Però per si de cas, Jesús Owono ha tret un parell de mans marca de la casa per evitar que el conjunt madrileny retallés distàncies i, al minut 80, Théo Le Normand ha anotat el quart.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

