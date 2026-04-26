L’FC Andorra segueix amb l’embranzida, venç contundentment a Butarque i se situa a sis punts del play-off (0-4)

L’FC Andorra no perd pistonada, i en una contundent victòria a Butarque davant el Leganés, ha certificat matemàticament la permanència per mantenir més viva que mai l’esperança d’un play-off que ara té a només sis punts. Tot i el 0-4 final, als tricolor els ha calgut mastegar el partit amb paciència. De fet, tot i un xut de Diego Alende des de fora l’àrea, la primera gran ocasió l’ha tingut Duk, per als locals en una ràpida transició.
Més tard ha replicat Manu Nieto al 24′, però el gol ha acabat arribat al minut 41 quan Dani Villahermosa ha deixat Marc Cardona sol dins l’àrea i el lleidatà no ha perdonat. El gol ha encarrilat molt bé el duel per als de Carles Manso, que a la segona part han sortit amb una marxa més i han sentenciat.
Alende, després d’una llarga jugada de combinació, ha fet el segon en una forta canonada (53′), i Josep Cerdà, després d’una gran ocasió de Manu Nieto, ha aprofitat el rebuig per fer pujar el tercer al lluminós. Amb aquest resultat, el matx ja ha fet baixada. Però per si de cas, Jesús Owono ha tret un parell de mans marca de la casa per evitar que el conjunt madrileny retallés distàncies i, al minut 80, Théo Le Normand ha anotat el quart.