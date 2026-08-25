Torres admet que serà «complicat» tornar a tenir La Vuelta l’any vinent i insisteix en una etapa íntegra del Tour

Després de la quarta etapa de La Vuelta a Espanya disputada íntegrament aquest dimarts, el Govern ja mira cap a les pròximes grans cites ciclistes que Andorra podria acollir. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha refermat que «el ciclisme és una estratègia de país» i que «cada vegada que puguem tenir La Vuelta l’hem d’aconseguir», si bé ha deixat clar que la prioritat passa per formats que garanteixin una major repercussió. «El que ens interessa són, per exemple, etapes íntegres, com la que hem fet avui, o una jornada d’arribada i una jornada de repòs«, ha assenyalat. Pel que fa al 2027, encara no hi ha converses obertes i el mandatari ha reconegut que pensa que «l’any que ve serà complicat tenir una prova de La Vuelta«, després de dues edicions consecutives amb presència al país.
El ministre també ha deixat la porta oberta a acollir en un futur la prova espanyola femenina. «No té la mateixa repercussió que la masculina, però sempre que hi hagi una prova d’aquestes característiques nosaltres estem disposats a parlar-ne», ha apuntat. Paral·lelament, l’Executiu continua treballant per recuperar el Tour de França. «Sempre estem insistint perquè és per a nosaltres molt important, però volem que sigui una prova que no només sigui un final d’etapa, sinó que sigui una etapa íntegra o una jornada de descans per tenir encara més repercussió mediàtica a nivell mundial», ha explicat Torres.
«[Amb el Tour] Sempre estem insistint perquè és per a nosaltres molt important, però volem que sigui una prova que no només sigui un final d’etapa, sinó que sigui una etapa íntegra o una jornada de descans» – Jordi Torres
Quant al balanç de la jornada, el titular de Turisme l’ha qualificat d'»històrica» i considera que ha servit per reforçar el posicionament del Principat com a destinació ciclista. «Avui, amb aquesta etapa íntegra, s’ha demostrat una vegada més que Andorra és un territori ciclista. És un territori que sap acollir grans esdeveniments esportius», ha afirmat. Així mateix, Torres ha destacat tant l’organització com la resposta del públic, i ha incidit especialment en la projecció internacional derivada d’una cita d’aquestes característiques. Doncs, ha recordat que més de 130 corredors UCI resideixen al país i que 37 ciclistes residents han pres part en aquesta edició de La Vuelta.
Les afectacions a la mobilitat
La celebració de l’etapa també ha provocat afectacions importants a la xarxa viària durant la jornada, sobretot al matí, unes molèsties que Torres ha assegurat entendre. «Jo puc entendre que hi hagi hagut aquestes molèsties, aquestes retencions que hi ha hagut aquest matí», ha reconegut, recordant que prèviament «s’ha fet una feina molt important de difusió» i que el Govern era conscient que els talls comportarien problemes circulatoris. Tot i això, ha defensat el retorn de l’esdeveniment: «És només una jornada en la qual la projecció internacional i de país que ens dona és molt rellevant». Finalment, ha agraït «la paciència» i «la tolerància» de la ciutadania malgrat les afectacions i ha conclòs que «l’esdeveniment valia la pena».