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  • Joel Girbau, al centre. | FGA
Pol Forcada Quevedo
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Golf

El català Joel Girbau s’imposa amb un total de 42 punts a la final del Circuit Nacional FGA disputada a l’Aravell Club

Martí Prats supera Darragh Hobbs en la lluita pel Circuit Nacional i queda pendent de la confirmació del Comitè de Competició de l'FGA

El català Joel Girbau s’ha adjudicat la Final del Circuit Nacional FGA – Trofeu Engel & Völkers després de sumar 42 punts a l’Aravell Golf Club. La darrera prova del circuit andorrà ha reunit un total de 80 participants en un recorregut exigent per l’estat del camp, amb el ‘rough’ alt i els ‘greens’ lents.

La jornada també ha servit per decidir el Circuit Nacional 2026, amb Martí Prats i Darragh Hobbs com a principals aspirants després de la baixa d’última hora d’Hugo Fernández. Prats ha finalitzat amb 37 punts pels 33 d’Hobbs, un resultat que el situa com a guanyador del circuit a falta de la confirmació del Comitè de Competició de l’FGA.

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