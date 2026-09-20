El català Joel Girbau s’imposa amb un total de 42 punts a la final del Circuit Nacional FGA disputada a l’Aravell Club

El català Joel Girbau s’ha adjudicat la Final del Circuit Nacional FGA – Trofeu Engel & Völkers després de sumar 42 punts a l’Aravell Golf Club. La darrera prova del circuit andorrà ha reunit un total de 80 participants en un recorregut exigent per l’estat del camp, amb el ‘rough’ alt i els ‘greens’ lents.
La jornada també ha servit per decidir el Circuit Nacional 2026, amb Martí Prats i Darragh Hobbs com a principals aspirants després de la baixa d’última hora d’Hugo Fernández. Prats ha finalitzat amb 37 punts pels 33 d’Hobbs, un resultat que el situa com a guanyador del circuit a falta de la confirmació del Comitè de Competició de l’FGA.