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  • Carles Manso, ahir donant una instrucció. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Manso reitera la confiança per revertir la situació de l’FC Andorra: «És qüestió de temps que els resultats arribin»

Reconeix que les cinc derrotes estan generant ansietat i falta de confiança, però defensa que l'equip té "moltes coses" a les quals agafar-se

Cinc derrotes consecutives i un FC Andorra que continua en zona de descens després de caure contra l’Sporting de Gijón (1-3), però Carles Manso manté la confiança en la capacitat de l’equip per revertir la dinàmica. El tècnic va reconèixer que els resultats estan provocant «ansietat» i «nerviosisme» en determinats moments dels partits, però que la situació no es correspon del tot amb el joc mostrat. «Continuarem lluitant, continuarem veient què fem malament per seguir tirant endavant. Demà tornarà a sortir el sol», va assenyalar ahir en roda de premsa, convençut que «és qüestió de temps que els resultats arribin».

El català va posar com a exemple el mateix duel contra els asturians, en què els tricolor van encaixar al minut sis quan consideraven que havien entrat bé al partit i van tornar a rebre després d’haver empatat i de gaudir d’alguns dels seus millors minuts. «Hi ha hagut moments de bon joc en què fins i tot ens hem pogut avançar al marcador», va indicar. Ara bé, també va admetre que l’equip ha de «sortir d’aquest bucle mental», ja que la dinàmica negativa està provocant precipitació i dificultats per gestionar els moments en què cal tenir possessions més llargues i instal·lar-se en camp contrari.

«Continuarem lluitant, continuarem veient què fem malament per seguir tirant endavant. Demà tornarà a sortir el sol» – Carles Manso

L’entrenador considera que aquesta falta de confiança també està afectant la presa de decisions i la contundència a l’àrea rival. Tot i això, insisteix que els seus generen ocasions i ofereixen fases positives, mentre que els rivals estan castigant amb molta més eficàcia els errors pirenaics. «Necessitem certa tranquil·litat, sense amagar-nos que hi ha coses que hem de millorar», va assenyalar Manso, qui va defensar que «tampoc creiem que hi hagi tantes coses que fem malament com pels resultats que s’estan donant».

Per sortir de la dinàmica, Manso va reclamar recuperar el caràcter mostrat especialment a l’inici del segon temps contra l’Sporting, però sense convertir aquesta empenta en més precipitació. «En aquests moments el més fàcil és encendre-ho tot, tirar-ho tot a terra, i nosaltres això no ho permetrem», va asserir. Amb tot, l’entrenador va defensar la feina que es fa durant la setmana i es va mostrar confiat que una victòria pugui servir d’alliberament per a un conjunt que, malgrat la realitat de les cinc derrotes seguides, considera que encara té marge i temps per capgirar la situació.

L’Sporting agreuja la ferida de l’FC Andorra, el qual remunta a l’inici del segon temps sense acabar la reacció

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