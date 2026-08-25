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  • Pogačar, presentat al podi com a vencedor de la quarta etapa d'avui. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
La Vuelta - Quarta etapa

Tadej Pogačar torna a vèncer al país després de fer-ho el 2019: «Tinc records preciosos de la meva primera vegada»

"Donarem el millor per controlar dia a dia poder conservar el mallot vermell fins al final, però si no es pot fer, s'haurà de lluitar", apunta l'eslovè

Engrossint encara més el mite que l’envolta i mantenint-se com a líder de la general provisional de La Vuelta a Espanya, Tadej Pogačar s’ha imposat com ha volgut a la quarta etapa de la prova que s’ha disputat de manera íntegra al país. Ha estat la seva màxima exhibició en solitari en una de les tres Grans Voltes, atacant i marxant sol a 50 quilòmetres de meta.

«No tenia per què fer-ho llavors, però el ritme ja era molt alt a la primera pujada i en la segona també», ha assenyalat el mallot vermell de la prova, apuntant que en aquest segon cim, a Beixalís, quan Jay Vine l’ha deixat passar, «sabia que no volia estar aïllat enfront dels altres perquè haurien jugat en contra meu». Per això ha sortit amb tot, i ja ningú li ha pogut seguir el ritme.

«Mai, ni per un segon, havia arribat a pensar que correria així. Tinc records preciosos de la meva primera vegada a Andorra [va guanyar el 2019]», ha afegit Pogačar, celebrant l’avantatge de poc més de tres minuts que manté amb els seus perseguidors. «Donarem el millor per controlar dia a dia poder conservar el mallot vermell fins al final, però si no es pot fer, s’haurà de lluitar», ha clos.

Tadej Pogačar no dona treva i s’imposa a Andorra després d’un gran atac que el deixa tot sol a 50 quilòmetres pel final

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Expectació i espectadors de luxe

Com totes les cites ciclistes que Andorra porta acollint al llarg dels darrers anys, la d’aquest dimarts ha estat plena d’expectació i amb espectadors de luxe. Quant al primer cas, des de primera hora del matí la gent s’ha aplegat al parc Central per veure de primera mà els seus ídols i després fer camí fins a la rotonda dels Marginets, des d’on s’ha iniciat la cita, i també ha finalitzat.

La gent del país s’ha deixat veure, més enllà de les personalitats polítiques; la gent de carrer aficionada a un esport que cada vegada guanya més devots i, també, aquelles persones que en sortir de la feina s’han trobat amb tot el ‘tinglado’ muntat. Ara bé, la gran majoria eren estrangers, predominant espanyols i francesos, però també amb representació d’un sense fi de països, d’alguns de més a prop del continent europeu i d’altres de l’altra banda de l’oceà.

També s’han deixat caure personalitats de l’esport, com alguns jugadors de l’FC Andorra que en el moment del podi han acudit a la cita. És el cas de Sergio Molina, Nico Ratti, Lautaro de León i Diego Alende, els quals han acabat a dalt del caixó i compartint unes paraules amb el director de la prova, Javier Guillén. També han tret el cap Thomas Carrique i Andoni López.

Tadej Pogačar, travessant la línia de meta. | Marvin Arquíñigo
Sergio Molina, Nico Ratti, Lautaro de León i Diego Alende, jugadors de l’FC Andorra. | Marvin Arquíñigo
Tadej Pogačar, travessant la línia de meta. | Marvin Arquíñigo
Gran expectació abans de la presentació dels equips. | Marvin Arquíñigo
L’eslovè, a l’inici de la cursa. | Marvin Arquíñigo
Les cares més visibles del ciclisme, a la sortida de l’avinguda Tarragona. | Marvin Arquíñigo
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