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  • Un moment de la Travessa Solidària Transfronterera 1km1vida. | Pep Marco
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
13a edició

La Travessa Solidària Transfronterera 1km1vida reuneix fins a 260 participants entre Sant Julià de Lòria i Seu d’Urgell

Jordi Gallego i Queralt Riba s'imposen en la cursa de 21 quilòmetres d'una jornada que destina la recaptació a un parell de projectes solidaris

La 13a Travessa Solidària Transfronterera 1km1vida ha reunit aquest diumenge 260 participants en els diferents recorreguts entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria. La prova s’ha dividit en tres modalitats: la cursa de 21 quilòmetres, amb 84 participants; la de nou quilòmetres, amb 123, i la caminada inclusiva, amb 53. Tots els recorreguts han finalitzat a la plaça de la Germandat.

En la distància llarga, Jordi Gallego s’ha imposat en categoria masculina, seguit de Matias Rivero i Àlex Muños, mentre que Queralt Riba ha aconseguit la victòria femenina per davant de Sonia Atanes i Maria Martín. En la prova de nou quilòmetres, els guanyadors han estat Iker Valero i Míriam Martínez.

El vessant solidari ha tornat a ser un dels eixos de la cita. La recaptació es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer i, en aquesta edició, també a un projecte de salut mental i suport a persones cuidadores al Nepal.

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