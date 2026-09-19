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  • La Festa al Carrer d'aquest dissabte. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Lliga Endesa

Prop de 700 persones s’apleguen a l’avinguda Meritxell per donar la benvinguda al nou MoraBanc Andorra

La Festa al Carrer presenta tots els equips del club a només una setmana del debut del primer conjunt a la Lliga Endesa contra l'Obradoiro

Prop de 700 persones s’han aplegat aquest dissabte a l’avinguda Meritxell per participar en la Festa al Carrer del MoraBanc Andorra, una jornada que ha servit per presentar els equips del club abans de l’inici de la nova temporada. Així, jugadors de la base, sèniors i membres del primer equip han compartit una tarda d’activitats amb els aficionats davant de la seu central de l’entitat bancària.

La jornada ha començat amb diferents concursos i activitats en què han participat jugadors del primer equip com Wes Iwundu, Chumi Ortega, Leon Radošević, Luka Bottiroli, Artem Pustovyi i James Akinjo. Un dels reptes ha estat intentar reproduir el llançament de Rafa Luz des d’uns 25 metres, una fita que cap dels participants, entre els quals Kyle Kuric, ha aconseguit repetir.

La jornada ha començat amb diferents concursos i activitats en què han participat jugadors del primer equip

Posteriorment, han estat presentats tots els equips que representaran el club aquest curs, des de les categories mini fins al sènior femení, el sènior B i l’equip de capacitats especials. El primer equip ha tancat l’acte amb les intervencions dels jugadors davant dels aficionats, tots ells adreçant-se al públic en català.

Žan Tabak també ha intervingut durant la presentació i ha volgut agrair especialment el suport dels seguidors que van continuar al costat de l’equip durant les dificultats de la temporada passada. El tècnic croat ha remarcat la importància de tornar a comptar enguany amb l’acompanyament de l’afició.

Amb tot, la celebració dona pas ja al compte enrere per a l’inici de la competició. El MoraBanc Andorra debutarà a la Lliga Endesa el pròxim dissabte 26 de setembre, a les 19.30 hores, a la Bombonera contra el Monbus Obradoiro.

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