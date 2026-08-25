Tadej Pogačar no dona treva i s’imposa a Andorra després d’un gran atac que el deixa tot sol a 50 quilòmetres pel final

Andorra ha viscut aquest dimarts una jornada històrica. Si bé ha estat la cinquena vegada que La Vuelta a Espanya hi ha desenvolupat una etapa íntegra, ha estat la primera que la sortida i l’arribada ha estat el mateix punt, l’avinguda Tarragona. En una quarta etapa de gairebé 105 quilòmetres i quatre ports, l’exigent prova se l’ha adjudicat el favorit, Tadej Pogačar. El vigent campió del Tour de França continuarà lluint el mallot vermell després d’imposar-se amb un temps de 2h 40′ 35, deixant a gairebé dos minuts i quaranta segons els perseguidors.
S’ha tractat, a més, de l’exhibició més gran en solitari de l’eslovè en una Gran Volta gràcies a l’escapada que ha protagonitzat a 50 quilòmetres de meta, a la Collada de Beixalís (segon port de la cita), on només l’austríac Felix Gall ha provat seguir-lo, sense aconseguir-ho. En aquest sentit, ha superat fites com la diferència de 43 quilòmetres que enguany ha assolit a la sisena etapa del Tour o els 39 quilòmetres que va treure al segon a la Plataforma de Gredos de la 20a etapa de La Vuelta del 2019.
Amb el resultat, Pogačar, de l’UAE Team Emirates-XRG, també s’ha fet amb el mallot verd, el de la classificació per punts, amb un total de 82. Aquest, premia la regularitat dels ciclistes sense comptar el temps acumulat, sinó els llocs específics en diferents punts marcats al llarg dels traçats. En aquest cas, el segueixen en aquesta general els britànics Ethan Hayter (37 punts) i Matthew Brennan (30 punts). També es col·loca momentàniament el mallot de punts, el de la muntanya, amb fins ara un total de 23. Després ve l’italià Lorenzo Fortunato (10 punts) i el neerlandès Koen Bowman (6 punts).
Els resultats d’avui
Fins a sis corredors han travessat meta a la vegada després que ho fes Tadej Pogačar. Així, a 02′ 39, Jarno Widar, Felix Gall, Oscar Onley, Sepp Kuss, Enric Mas i Primož Roglič han seguit l’eslovè a la classificació d’avui, amb l’equatorià Richard Carapaz passant després sol a +02′ 57.
Així queda la general
Abans de la cinquena etapa de demà, entre Falset i Roquetes, a Tarragona, Tadej Pogačar es manté a la primera posició de la classificació general. El segueix a poc més de tres minuts el seu compatriota, Primož Roglič, i a ben poc es queda el resident Enric Mas. Sepp Kuss és quart i Oscar Onley cinquè.
Antecedents
Són diverses ocasions des d’aquell 1965 que La Vuelta ha passat pel Principat. La d’avui ha estat la 25a després de fer-ho l’any passat cloent a la Caubella (van sortir des d’Olot) i amb el resident Jay Vine alçant-se al més alt del podi. La prova andorrana va suposar el 10è triomf professional de l’australià i també que el danès Jonas Vingegaard perdés el mallot vermell, tot i que finalment es va acabar imposant a la general d’aquesta una de les tres Grans Voltes.