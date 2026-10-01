L’Inter d’Escaldes, present a la reunió de l’EFC, en la qual genera sinergies amb els principals equips del continent

L’Inter Club d’Escaldes va ser present aquest dilluns i dimarts, a Copenhaguen, a la reunió anual del European Football Clubs (l’antiga ECA). La trobada, la qual va servir per analitzar els reptes de futur del futbol europeu, també va permetre generar sinergies amb els principals clubs del continent després de l’entrada de l’entitat del Principat a la fase de lliga de la Conference League.
«Per a nosaltres, aquesta mena de reunions són importants perquè ens permeten estar en contacte amb els grans clubs d’Europa», ha assegurat el CEO del club escaldenc, Damon Mark. En aquest sentit, el màxim responsable ha insistit que «el fet d’entrar a la fase de lliga de la Conference ens obliga també a generar més relacions a escala europea, i ser membre de ple dret de l’EFC ens permet enfortir el nostre posicionament internacional». Entre altres qüestions, l’ordre del dia va incloure l’elecció de la nova junta, el resum de la temporada 2025-26 i la reforma dels estatuts de la institució.