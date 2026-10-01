La selecció sub21 afronta contra Moldàvia el primer dels dos últims duels de la fase de classificació de l’Eurocopa

La selecció sub21 enceta demà (19.30 hores) davant Moldàvia, a l’Estadi Nacional, l’última finestra de la fase de classificació de l’Eurocopa de la categoria en una campanya en què ha tornat a superar els seus registres. Els tricolor arriben a les dues darreres jornades en quarta posició del grup D amb set punts, fruit de dues victòries, un empat i cinc derrotes, amb sis gols a favor i 10 en contra. Per davant queden Anglaterra, Irlanda i Eslovàquia, mentre que Moldàvia és cinquena amb cinc punts i el Kazakhstan tanca la classificació amb quatre.
Així doncs, els d’Eloy Casals tornaran a competir després d’haver signat el passat mes de març un dels resultats més destacats de la seva història, l’empat a u contra la vigent campiona, Anglaterra, la qual va igualar a l’afegit des del punt de penal. Els pirenaics es van convertir, a més, en el primer combinat del grup capaç de marcar i puntuar contra els anglesos.
Els tricolor arriben a les dues darreres jornades en quarta posició del grup D amb set punts, fruit de dues victòries, un empat i cinc derrotes
El duel contra Moldàvia ofereix també l’oportunitat de rescabalar-se del partit d’anada. Ambdues seleccions es van veure les cares el 10 de juny del 2025 a Nisporeni, en la segona jornada d’aquesta fase, amb victòria moldava per 3-0 gràcies als gols de Mihai Lupan, Nicolae Rotaru i Vladislav Costin. No és, però, l’únic precedent entre tots dos: el març del 2010 Moldàvia també es va imposar, en aquella ocasió per 1-3 al Principat, de manera que els tricolor buscaran demà estrenar el seu caseller de victòries davant el conjunt de l’est d’Europa.
El compromís servirà d’avantsala del darrer partit d’aquesta fase de classificació, el qual Andorra disputarà dimarts vinent també com a local contra Eslovàquia. Serà el punt final a un camí en què els pirenaics han sumat ja dues victòries i un empat, uns registres que contrasten amb l’anterior fase de classificació per a l’Europeu, en la qual van tancar els 10 partits sense cap triomf i amb tres empats.