  • L'entrenador de l'equip tricolor, Žan Tabak, durant el partit. | Morabanc Andorra
Laura Gómez Rodríguez
Bàsquet - Lliga ACB

Tabak demana “tenir els peus a terra” després d’una victòria d’infart i destaca l’esperit de tot l’equip i l’afició

El tricolor Sir’ Jabari Rice debuta amb 19 punts i 21 de valoració en el duel contra el Saragossa aquest cap de setmana al Pavelló Toni Martí

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha valorat amb prudència la victòria per 113-111 contra el Casademont Zaragoza després d’un partit que es va decidir a la pròrroga. Tot i celebrar el triomf, el tècnic ha insistit que l’equip ha de mantenir els “peus a terra” i continuar treballant.

“És una victòria més i hem de tenir els peus a terra”, ha afirmat Tabak després del duel, recordant que l’equip ha de continuar competint per sumar més triomfs. “Si hem guanyat aquesta, he de guanyar una altra. Igual que si haguéssim perdut, hauríem d’haver guanyat la següent”, ha afegit.

El MoraBanc Andorra va superar el Saragossa en un duel molt igualat que es va allargar fins a la pròrroga. El partit va començar amb màxima tensió entre dos equips conscients de la importància del duel. En aquest sentit, Tabak ha remarcat que el triomf és fruit del treball col·lectiu. “Ha estat un esforç de tot l’equip”, ha assegurat. Tot i reconèixer que hi va haver moments complicats durant el partit, ha destacat l’actitud dels jugadors.

“Hem fet tot tant per guanyar com per perdre, hi havia errades i equivocacions, però al final el que no ha mancat és esperit d’equip”, ha explicat. Per al tècnic, aquesta capacitat de continuar competint és clau: “És aquest el punt que estàvem buscant, en aquest partit i en tots els altres”.

“És una victòria més i hem de tenir els peus a terra” – Žan Tabak

També ha assenyalat que l’equip va tornar a trobar-se amb moments difícils en el tram final. “Hem vist al quart quart la mateixa ‘paret’ que hem tingut en altres partits, que les coses no ens sortien”, ha indicat. Tot i això, ha valorat positivament la reacció del grup: “Continuàvem lluitant i intentant. Amb aquest punt em quedo”.

Tabak també ha volgut posar en valor el suport del públic a la Bombonera. “Jo sempre poso en valor l’afició”, ha remarcat. Segons ha explicat, hi ha pavellons on l’afició pot convertir-se en una pressió per al mateix equip, però ha destacat que a Andorra el suport és constant fins al final. “En aquest pavelló, amb aquesta afició que sempre pressiona al rival, és un lloc difícil” perquè jugui l’equip rival, ha afirmat. Per això, considera que la connexió entre graderia i equip és clau: “Nosaltres junts, afició, equip i entrenador, hem de fer un infern per a l’equip que vingui”.

Debut de Sir’ Jabari Rice

El partit també va servir per veure el debut de Sir’ Jabari Rice, que va acabar sent el millor jugador del MoraBanc amb 19 punts i 21 de valoració. Tabak ha valorat positivament la incorporació: “És un fitxatge bo, és un fitxatge que ens pot ajudar”. Tot i això, ha recordat que l’equip encara necessita recuperar més efectius per millorar el potencial ofensiu.

Pel que fa a la gestió de minuts de Kostas, el tècnic ha explicat que necessita temps per conèixer els jugadors i la situació de l’equip. “Quan arribo aquí no puc agafar les coses tal com estan, necessito conèixer els jugadors i saber qui pot fer què”, ha dit, tot apuntant que el rendiment també depèn del moment de cada jugador.

El MoraBanc Andorra fitxa Sir’Jabari Rice fins a final de temporada, reforçant així la línia exterior del conjunt tricolor

