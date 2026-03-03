El MoraBanc Andorra fitxa Sir’Jabari Rice fins a final de temporada, reforçant així la línia exterior del conjunt tricolor

El MoraBanc Andorra ha tancat la incorporació de Sir’Jabari Rice fins a final de temporada amb l’objectiu de reforçar la línia exterior de l’equip. El nord-americà, de 27 anys i 191 centímetres, arriba procedent de l’ERA Nymburk, on ha competit tant a la lliga txeca (NBL) com a la Basketball Champions League (BCL).
Rice ha estat un dels destacats a la competició europea aquest curs. A la BCL és el setè màxim anotador, amb una mitjana de 18,6 punts per partit, mentre que a la competició domèstica supera els 20 punts de mitjana. Nascut a Houston, el nou fitxatge tricolor també compta amb experiència a l’NBA G League, on ha defensat les samarretes dels Austin Spurs, els Sioux Falls Skyforce (2024) i els South Bay Lakers (2025). Val a dir que l’etapa a Nymburk i una experiència prèvia amb els Metros de Santiago de la República Dominicana el 2024 han estat les seves úniques aventures fora dels Estats Units.
El general mànager del club, Francesc Solana, ha destacat la seva capacitat ofensiva: “Té molta facilitat anotadora i ens ajudarà a generar molt joc des de diverses situacions, amb un primer pas explosiu i bona visió de joc des del bloqueig directe, també és perillós des del llançament exterior”. Solana ha expressat el desig que s’adapti ràpidament a l’equip i a la lliga per aportar “aquest salt de qualitat que necessitem”.