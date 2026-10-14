El MoraBanc Andorra s’apaga en el darrer quart i suma la tercera desfeta davant el Joventut de Badalona (96-75)

El MoraBanc Andorra continua sense conèixer la victòria aquesta temporada després de caure davant el Joventut de Badalona per 96-75 i encadenar la tercera derrota consecutiva. Els tricolor han competit de tu a tu amb el conjunt català durant bona part del matx i fins i tot han arribat a disposar d’un avantatge de nou punts en el tercer quart, però la reacció dels locals i, especialment, una desconnexió en el darrer període, han acabat sent determinants. Les pèrdues de pilota, les errades en tirs assequibles i un contundent parcial de 15-0 han condemnat els de Žan Tabak, els quals han vist com un duel igualat fins als darrers minuts es convertia en una derrota per 21 punts.
La primera possessió ha estat tricolor i el marcador l’ha obert Wes Iwundu després d’una primera errada de Leon Radošević i Álex Reyes. Així, durant els primers minuts s’ha vist una defensa pirenaica ben plantada, tot i que els locals han capgirat el matx fins al 6-2, sumant punts aprofitant més les errades a dalt dels de Tabak que no pas per mèrits propis. En aquest sentit, fins a quatre pèrdues han sumat els andorrans durant els primers quatre minuts tractant de cercar Cameron McGriff, sense resultat bona part de les vegades. Els badalonins, en canvi, han sabut fer mal amb atacs ràpids per posar el 10-5 fins que Iwundu (ha acabat el quart amb 10 punts) ha encistellat per partida triple per donar pas a un duel d’igualtats en el qual la iniciativa ha estat catalana fins al final per deixar el 23-22.
El MoraBanc s’ha mantingut malament en el rebot defensiu i el vigent guanyador de la Supercopa ACB ho ha aprofitat per colpejar primer abans del ‘show time’ amb tres triples consecutius, sent d’Aaron Best l’únic tricolor (31-25). Amb un posterior parcial de 8-0, els de Tabak han aguantat la diferència amb Radošević i l’escorta canadenc, així com tallant els contracops rivals quan el matx ha entrat en un moment caòtic (35-32). McGriff ha continuat la retallada i un triple de Kassius Robertson ha servit per empatar a 37. Tot i continuar amb les pèrdues de James Akinjo, el lluminós s’ha mantingut igual mentre Boogie Ellis seguia en canell calent i Artem Pustovyi replicava (40-41). Després d’un temps mort, els andorrans han sortit més elèctrics i Robertson s’ha fet càrrec de l’equip per arribar a la mitja part amb un 44-45.
McGriff, qui no ha tardat en veure la quarta personal, ha tornat dels vestidors amb un triple que ha replicat Reyes. En tot cas, l’equip del Principat ha mostrat una altra imatge, molt més mòbil, en un període de desencert, sobretot dels de Dani Miret, amb Iwundu també sumant de tres (47-51). En el millor moment dels andorrans s’han afegit a la festa Radošević i de nou Iwundu per posar la màxima fins llavors (47-56). Reyes, però, ha conjugat el verb endollar i ha signat sis punts seguits, insuficients en primera instància (53-58), fins que a Nico Laprovittola li han entrat els tirs i l’ha prosseguit Kwan Cheatham per fer un parcial de 10-0 (69-64).
Tancant el tercer periple de la pitjor manera, els pirenaics han iniciat el darrer amb Kyle Kuric fent el que millor sap des dels 6,75 metres. Si bé la Penya tampoc ha perdonat, els visitants no han volgut perdre pistonada i la distància s’ha mantingut entorn els quatre punts. Així fins que Eli Ndiaye ha encistellat dues vegades, junt amb Simon Birgander, tot plegat en uns minuts molt erràtics dels de Tabak, de nou signant un terrible parcial de 15-0 que els ha condemnat tot i restar més de tres minuts (89-73). De nou han aparegut les pèrdues i les errades en tirs senzills, el MoraBanc s’ha apagat i els locals, veient-se ja guanyadors, han anat adormint el duel fins que la botzina final ha deixat un 96-75.