  • Žan Tabak en un partit a la Bombonera. | MoraBanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - Lliga Endesa

Tabak apunta que l’ambient “calent” de Granada serà clau i descarta que una hipotètica derrota sigui definitiva

"Totes les victòries valen igual i totes les derrotes ens resten igual", esmenta el tècnic croat, qui opta per rebaixar la pressió del duel contra el cuer

El MoraBanc Andorra s’enfronta aquest diumenge (12.30 hores) al Covirán Granada, l’únic equip de la categoria que se situa per sota dels tricolor a la classificació, en el duel corresponent a la 28a jornada de la Lliga Endesa. I ho fa, com des de fa ja algunes jornades, amb la urgència de sumar la victòria per sortir de la zona de descens. Així i tot, l’entrenador, Žan Tabak, encara no té enceses les alarmes per la situació de l’equip. “Totes les victòries valen igual i totes les derrotes ens resten igual”, ha dit el tècnic, tot indicant que, en cas de guanyar el partit, tampoc serà suficient, però en cas de perdre’l ha deixat clar que “estem acabats? No. Jo no ho veig així”.

Pel que fa al rival, Tabak ha destacat que es tracta d’un equip “completament diferent” del que es van trobar a la primera volta –quan el MoraBanc va guanyar 86-81–, i subratlla que “serà un partit complicat” pel qual “s’haurà de tenir un molt bon dia per guanyar”. Així, l’entrenador ha apuntalat la millora del Granada des de l’arribada d’Arturo Ruiz a principi d’any. “Estan en un moment molt bo”. De fet, han guanyat tres dels darrers quatre duels a casa –Manresa, Lleida i Unicaja–, on aconsegueixen fer-se molt forts.

En aquest sentit, el tècnic ha posat en relleu l’ambient del pavelló granadí. “Els partits que jo he vist sempre han estat molt calents. Amb l’ajuda del seu públic estan jugant molt bé”, ha afirmat, tot recalcant que s’espera un ambient encara més intens “sabent que si guanyen es poden tornar a posar en la lluita per la salvació”.

Quant a com arriben els seus, Tabak creu que l’equip ha millorat en “dinamisme” i, en general, en atac, tot i que continua assenyalant el marge de millora en defensa. “És una faceta que no aconseguim millorar”, ha comentat, tot ressaltant que sí que ha vist una millora en el rebot defensiu, “però no suficient perquè puguem estar en una zona confortable i no haver d’esperar fins a l’última jornada per salvar-nos“, ha analitzat.

En referència als jugadors disponibles, l’entrenador ha estat breu. “Avui els tenim tots en bona salut”, si bé no descarta contratemps d’última hora. “Què passarà demà? No ho sé”. Entrant en detalls, Tabak ha parlat de Kyle Kuric. “Ha tingut un període amb unes molèsties físiques en què ha jugat tot i aquestes molèsties”, ha confirmat, aclarint que els darrers informes indiquen que “es troba millor”. “Esperem que amb aquesta millora física pugui recuperar el seu nivell de producció a l’equip”, ha sostingut. També ha parlat d’Stan Okoye, valorant la seva experiència a la lliga, però sense confirmar si tindrà minuts aquest diumenge.

Amb tot, cal recordar que ara mateix els andorrans sumen tres victòries més que els andalusos i les mateixes que Gran Canaria i San Pablo Burgos (7), que se situen per damunt perquè els tricolor tenen pitjor ‘average’ en els enfrontaments directes. D’aquesta manera, encara que Tabak rebaixi la pressió del duel, el MoraBanc té davant una oportunitat molt bona d’apropar-se a la salvació.

