Tabak admet que el MoraBanc encara no està al nivell i reclama millorar els aspectes bàsics per guanyar a Badalona

El MoraBanc Andorra afronta demà (20.00 hores) la visita al Joventut de Badalona, en el partit ajornat de fa dos caps de setmana, amb un doble objectiu: aconseguir la primera victòria de la temporada i continuar avançant en la construcció del conjunt. Així ho ha reconegut aquest dimarts Žan Tabak, qui ha admès que el conjunt tricolor encara es troba lluny del rendiment que esperava a aquestes altures del curs. «L’equip no està al punt en què hauria d’estar. Primer, per la pretemporada i les lesions que vam tenir, i segon, per la incorporació de jugadors nous que necessiten més temps per assimilar tota la informació», ha comentat el tècnic. En aquest sentit, ha insistit que la prioritat immediata passa per «guanyar un partit i continuar millorant», especialment en aquells aspectes bàsics que considera imprescindibles abans d’aprofundir en les particularitats tàctiques de cada rival.
Una de les qüestions que més preocupa l’entrenador és la connexió ofensiva entre James Akinjo i Kassius Robertson, dos dels jugadors amb més protagonisme sobre el parquet i dels quals espera obtenir un rendiment superior. «Estic d’acord que necessitem trobar la manera que funcionin millor i estiguin més sincronitzats. Són dues posicions clau i jo soc el primer que ha de fer una feina millor perquè puguem treure el màxim dels dos», ha reconegut. Tanmateix, ha remarcat que les necessitats de cadascun són diferents: «Hem de donar llibertat a Akinjo sense limitar-lo i, al mateix temps, trobar espais perquè Kassius no es quedi en una cantonada esperant que li arribi la pilota». A més, el croat ha recordat que el primer només va poder completar una setmana d’entrenaments durant la pretemporada, circumstància que ha dificultat el procés d’adaptació.
«Hem de donar llibertat a [James] Akinjo i trobar espais perquè Kassius [Robertson] no es quedi en una cantonada esperant la pilota» – Žan Tabak
Pel que fa al compromís de demà, l’entrenador ha advertit que el mal inici del Joventut no modifica l’anàlisi tàctica, però sí la perspectiva anímica del duel, ja que els badalonins també necessiten reaccionar davant la seva afició. Sobre les característiques del rival, ha destacat que disposa de «moltíssim talent», tot i considerar que hi ha jugadors als quals es pot atacar defensivament. Per això, aposta per un bàsquet amb més moviment i menys situacions estàtiques, encara que ha reiterat que «primer hem d’intentar fer bé les coses bàsiques i després ja podrem parlar de com fer mal a l’adversari».
D’altra banda, l’acumulació de tres compromisos en pocs dies obliga el cos tècnic a modificar la preparació habitual, especialment pel que fa a les càrregues físiques d’una plantilla poc acostumada a disputar dos partits setmanals. «Amb l’equip mèdic i el preparador físic estem valorant totes les possibilitats perquè els jugadors arribin de la millor manera possible als tres partits», ha detallat Tabak, qui ha explicat que aquesta situació redueix el temps disponible per treballar els aspectes propis del joc. Així mateix, ha insistit que cada basquetbolista evoluciona a un ritme diferent en funció de l’edat, l’estat físic o les lesions prèvies, posant com a exemple la progressió d’Artem Pustovyi.