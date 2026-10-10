El MoraBanc encaixa la segona derrota de la temporada davant l’Unicaja (92-84) malgrat els intents de remuntada

El MoraBanc Andorra suma la segona derrota de la temporada després de caure aquest dissabte a la pista de l’Unicaja de Màlaga per 92-84, en un partit en què els tricolor han arribat a perdre per 18 punts i han aconseguit reaccionar en diverses ocasions sense poder completar la remuntada. Els de Žan Tabak han trobat solucions ofensives per retallar distàncies, però els problemes defensius i els mals inicis de període han acabat condicionant un enfrontament en què els locals han mantingut la iniciativa durant bona part del partit.
El partit ha començat amb una rebuda especial per a Tabak i un homenatge a Paco Vázquez amb motiu del 25è aniversari de la Copa Korac. Ja sobre el parquet, Leon Radosevic ha anotat la primera cistella de l’enfrontament, tot i que els andorrans han tingut dificultats per trobar continuïtat en el seu joc. L’Unicaja ha aprofitat la manca d’encert i les facilitats defensives visitants per situar-se per davant en el marcador, mentre que les entrades d’Aaron Best i Artem Pustovyi han permès guanyar presència a la pintura i reduir les diferències fins al 24-20 amb què s’ha tancat el primer quart.
La reacció tricolor, però, s’ha vist frenada a l’inici del segon període, quan un parcial de 7-0 ha situat el 31-20. Les dificultats per generar situacions ofensives i les concessions defensives han facilitat que els malaguenys ampliessin l’avantatge fins als 18 punts (44-26), la màxima diferència del partit. En aquest escenari, Pustovyi ha assumit protagonisme a prop de cistella, mentre que els triples de James Akinjo i Chumi Ortega han contribuït a un parcial de 3-13 que ha permès als de Tabak arribar al descans amb un marcador de 47-39.
La represa ha tornat a començar amb problemes per al conjunt andorrà. Un parcial de 6-0 de l’Unicaja ha elevat la diferència fins al 53-39 i ha obligat Tabak a demanar temps mort. A partir d’aquí, el MoraBanc ha aconseguit recuperar part del terreny perdut gràcies a les accions d’Akinjo, la presència interior de Pustovyi i l’aportació de Cameron McGriff, qui ha disputat els seus primers minuts a la Lliga Endesa. Tot i això, les dificultats per contenir l’atac local han impedit reduir encara més la distància, mentre que les intervencions de Radosevic i Kyle Kuric han permès arribar al darrer quart amb el 72-63.
Amb deu minuts per disputar-se, els tricolor necessitaven una nova reacció per entrar en la lluita per la victòria, però l’Unicaja ha tornat a colpejar amb un parcial de 7-0 que ha situat el 79-63. Els andorrans han mantingut la insistència ofensiva, especialment a través d’Akinjo i Pustovyi, però els locals han sabut conservar l’avantatge i evitar que el MoraBanc s’acostés prou per disputar el triomf. L’esforç dels darrers minuts ha permès reduir la diferència fins al 92-84 definitiu.
En l’apartat individual, James Akinjo ha estat el màxim anotador del MoraBanc amb 20 punts i set assistències, seguit d’Artem Pustovyi, qui ha completat una actuació de 19 punts i nou rebots. Kyle Kuric ha sumat 11 punts, mentre que Cameron McGriff ha tancat el seu debut a la competició amb set. Unes aportacions que no han estat suficients per compensar les concessions defensives d’un equip que ha hagut de remuntar diferències importants en diversos moments del partit i que acaba la jornada amb la segona derrota de la temporada.