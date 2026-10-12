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  • Smörg, amb Macías i la resta de l'equip, celebrant el triomf. | Smörg Comunicació
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Automobilisme

John Smörg es proclama campió d’Espanya de GT4 després d’aconseguir dues victòries al Circuit de Navarra

El pilot resident posa el punt final al campionat amb cinc triomfs i cinc segons llocs, a més de la tercera posició de la classificació absoluta

El resident John Smörg s’ha proclamat campió de GT4 del Campionat d’Espanya de GT després d’imposar-se en les dues curses disputades aquest cap de setmana al Circuit de Navarra. Al volant del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport, compartit amb Javi Macías, el pilot ha certificat el títol a Los Arcos i ha finalitzat tercer de la classificació absoluta. D’aquesta manera, posa punt final a la seva participació en el certamen amb un balanç de cinc victòries i cinc segons llocs al llarg de la temporada.

Quant al cap de setmana, la parella ja havia mostrat un ritme competitiu durant els entrenaments i les sessions de classificació de dissabte, en les quals Smörg i Macías van aconseguir les dues ‘pole positions’. Tot i això, la primera cursa de diumenge no va començar de la millor manera, ja que el resident va perdre diverses posicions en els primers compassos. Amb tot, va optar per evitar riscos i iniciar una remuntada que el seu company va completar després del relleu a boxes, fins a assegurar la primera victòria del cap de setmana en la categoria GT4.

«Ser campions de GT4 i tercers absoluts al Campionat d’Espanya és un balanç fantàstic que hauríem signat a principi de temporada» – John Smörg 

Pel que fa a la segona cursa, Macías va prendre la sortida i va aconseguir obrir distància respecte als seus perseguidors. Tanmateix, l’aparició del cotxe de seguretat va neutralitzar l’avantatge acumulat abans de les aturades a boxes. Malgrat aquest contratemps, Smörg va mantenir un ritme elevat durant el seu relleu i va permetre a l’equip sumar un segon triomf en GT4, resultat que confirmava el títol de la categoria.

En acabar la competició, el pilot ha valorat positivament el desenllaç d’una temporada marcada per la regularitat. «Ser campions de GT4 i tercers absoluts al Campionat d’Espanya és un balanç fantàstic que hauríem signat a principi de temporada», ha assegurat. Així mateix, ha destacat la feina de l’equip i ha avançat que el pròxim objectiu serà continuar lluitant pel títol de l’Iberian Supercars.

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