El MoraBanc Andorra busca frenar, a casa, el poder físic del València Basket: «Hem d’estar preparats per patir»

El MoraBanc Andorra afronta aquest diumenge (18.00 hores) un dels reptes més exigents de la temporada amb la visita del València Basket, un rival que destaca pel seu potencial físic, el ritme elevat i la intensitat en totes les facetes del joc. En la roda de premsa prèvia, el tècnic tricolor, Žan Tabak, ha advertit de les dificultats que planteja el conjunt ‘taronja’: «Parlem d’un dels equips més físics de tota l’Eurolliga i de la nostra competició. Es basa moltíssim en un ritme alt i en una presència física important en tots els aspectes del joc i crec que la nostra clau passa per intentar minimitzar aquest efecte físic que tenen».
En aquest sentit, el croat ha destacat que el MoraBanc ha fet un pas endavant respecte a la temporada passada. «Nosaltres aquest any anàvem en la direcció d’intentar fer un conjunt que estigués millor físicament que l’any passat. Crec que això s’ha aconseguit i que també es pot veure en els partits que hem jugat fins ara», ha assegurat. Tot i això, ha deixat clar que no preveu grans modificacions en el plantejament: «Intentarem fer el nostre joc, fer pocs ajustaments, com estem fent en tots els partits, i buscar les nostres opcions a casa, davant del nostre públic, donant el màxim i concentrant-nos més en nosaltres que en l’adversari».
El València arriba al Toni Martí després d’una setmana carregada de compromisos, una circumstància que podria tenir conseqüències en l’aspecte mental. «No crec que els passi factura físicament, però mentalment ja depèn del seu cos tècnic, de l’entrenador i de com estigui preparat l’equip. Crec que aquestes coses són més mentals que físiques per a un conjunt amb una plantilla tan llarga com la seva», ha mencionat Tabak. Precisament, aquesta profunditat de plantilla fa que no consideri determinant una absència puntual com la de Nikola Mirotic. En canvi, ha assenyalat TJ Shorts com una de les grans amenaces: «Pel seu estil de joc, és molt important, és bàsic».
«Hi ha pèrdues perquè l’altre equip et força a cometre-les, n’hi ha perquè nosaltres no executem allò que tenim preparat i hi ha pèrdues com les de l’altre dia. És més una ansietat o una baixada de confiança en un mateix, i comences a fer coses precipitades que no s’han de fer» – Žan Tabak
Més enllà de les virtuts del rival, l’entrenador ha posat el focus en les pèrdues de pilota que van penalitzar el MoraBanc en el darrer compromís a Bilbao. «Hi ha pèrdues perquè l’altre equip et força a cometre-les, n’hi ha perquè nosaltres no executem allò que tenim preparat i després hi ha pèrdues com les de l’altre dia. És més una ansietat o una baixada de confiança en un mateix, i comences a fer coses precipitades que no s’han de fer», ha lamentat.
També ha insistit que el problema no és tant mantenir el ritme com evitar les desconnexions, doncs ha assegurat que «el ritme el mantenim», però que «baixem en l’execució i en la concentració en moments importants». «Quan no estem anotant, això també ens acaba passant factura en defensa», ha completat. Per aquest motiu, ha remarcat que «hem d’estar preparats per patir, perquè els partits poden anar en totes direccions» i mantenir-se fidels al pla de partit independentment del marcador.
Pel que fa a l’estat de la plantilla, Rafa Luz continua al marge del grup, tot i que la recuperació evoluciona segons els terminis previstos: «Està millorant i està dins del temps que teníem previst per a ell. No hi ha cap pas enrere ni cap sorpresa, però encara no està entrenant amb l’equip». A més, Leon Radošević presenta problemes estomacals d’origen víric, tot i que el tècnic confia que pugui estar disponible per al duel de diumenge.