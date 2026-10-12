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  • Vinyes, a l'esquerra, al segon caixó del podi. | FotoEsport
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Automobilisme

Joan Vinyes es proclama campió sènior de la Toyota GR Cup Spain després de pujar al podi a Navarra

El pilot andorrà assegura matemàticament el títol de la categoria i consolida la segona posició absoluta a falta de l'última prova del certamen

Joan Vinyes s’ha proclamat campió de la categoria sènior de la Toyota GR Cup Spain després de disputar aquest cap de setmana la cinquena cita del certamen al Circuit de Navarra, a Los Arcos. El pilot andorrà, amb el suport d’Andbank i Toyota Motors Andorra, ha aconseguit els punts necessaris per assegurar matemàticament el títol gràcies a la segona posició assolida en la cursa de diumenge. A més, Vinyes consolida la segona plaça de la classificació absoluta quan només queda una prova per disputar, prevista per a finals d’octubre al circuit del Jarama, a Madrid.

El cap de setmana, però, no va començar de la millor manera. Dissabte, després d’aconseguir la tercera posició a la graella de sortida, Vinyes es mantenia en places de podi fins que una avaria en el sistema d’accionament de la caixa de canvis el va obligar a abandonar a la tercera volta. En canvi, diumenge va aconseguir refer-se del contratemps amb una bona sortida que li va permetre situar-se segon. Tot i la intervenció del cotxe de seguretat i els problemes de pressió als pneumàtics davanters durant el tram final, va conservar la posició fins a la bandera de quadres, un resultat que li va permetre certificar el campionat sènior.

Per la seva banda, Joan Vinyes Jr. va acabar vuitè dissabte i desè diumenge, en un cap de setmana condicionat per les dificultats als entrenaments i els incidents de cursa. En la primera jornada, el jove va protagonitzar una remuntada fins a la vuitena plaça, mentre que l’endemà es va veure perjudicat per un accident entre altres participants en el primer revolt, el qual el va obligar a perdre diverses posicions. Malgrat recuperar terreny després de la retirada del cotxe de seguretat, el temps restant no li va permetre superar el desè lloc. Amb aquests resultats, l’equip Vinyes Dabad tanca la cita navarresa amb un títol assegurat i amb la mirada posada en l’última prova de la temporada.

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