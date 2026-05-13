Smörg comença aquest cap de setmana l’Iberian Supercars amb el mateix objectiu que els darrers anys: el títol

Smörg es desplaçarà aquest cap de setmana fins a terres portugueses, ja que serà allà on, un any més, donarà inici la nova campanya de l’Iberian Supercars. Com els dos cursos anteriors, el resident serà present al volant del BMW M4 GT4 Evo de Promotion Motorsport amb un únic objectiu: el títol. Així, tant ell com tot l’equip arriben amb la confiança que els atorguen els dos primers ‘meetings’ del Campionat d’Espanya GT – CET, en el qual després del pas per MotorLand Aragón i el Circuit Ricardo Tormo de València, són líders gràcies a una victòria i tres segons llocs.
“Encarem amb moltes ganes l’inici de l’Iberian Supercars, un campionat d’altíssim nivell tant en qualitat com en quantitat. Es presenta, si és possible, amb una competitivitat encara més gran, ja que als nostres rivals habituals amb l’Aston Martin Vantage AMR GT4 s’hi afegeixen els McLaren Artura GT4”, ha destacat el pilot, qui continuarà acompanyat per Javi Macías. “El títol se’ns va escapar a Jerez l’any passat per un incident en pista i volem rescabalar-nos-en”, ha afegit, mostrant-se confiat “en les nostres capacitats i en les del BMW”.