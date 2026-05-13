Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Smörg, al volant del BMW M4 GT4 Evo de Promotion Motorsport. | Smörg
El Periòdic d'Andorra
Automobilisme

Smörg comença aquest cap de setmana l’Iberian Supercars amb el mateix objectiu que els darrers anys: el títol

Com els dos cursos anteriors, el pilot resident serà present al volant del BMW M4 GT4 Evo de Promotion Motorsport junt amb Javi Macías

Smörg es desplaçarà aquest cap de setmana fins a terres portugueses, ja que serà allà on, un any més, donarà inici la nova campanya de l’Iberian Supercars. Com els dos cursos anteriors, el resident serà present al volant del BMW M4 GT4 Evo de Promotion Motorsport amb un únic objectiu: el títol. Així, tant ell com tot l’equip arriben amb la confiança que els atorguen els dos primers ‘meetings’ del Campionat d’Espanya GT – CET, en el qual després del pas per MotorLand Aragón i el Circuit Ricardo Tormo de València, són líders gràcies a una victòria i tres segons llocs.

“Encarem amb moltes ganes l’inici de l’Iberian Supercars, un campionat d’altíssim nivell tant en qualitat com en quantitat. Es presenta, si és possible, amb una competitivitat encara més gran, ja que als nostres rivals habituals amb l’Aston Martin Vantage AMR GT4 s’hi afegeixen els McLaren Artura GT4”, ha destacat el pilot, qui continuarà acompanyat per Javi Macías. “El títol se’ns va escapar a Jerez l’any passat per un incident en pista i volem rescabalar-nos-en”, ha afegit, mostrant-se confiat “en les nostres capacitats i en les del BMW”.

Un total de cinc pilots prendran part en el retorn del programa de tecnificació de l’ACA, emparat pel resident Smörg

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El projecte del parc nacional es portarà al Consell General a finals de juliol i el pla rector s’espera a principi del 2027
El Govern respon a les crítiques i afirma que les lleis Òmnibus han creat un “nou paradigma” en la inversió estrangera
Govern acusa Concòrdia de fer un “abús de llenguatge” en vincular la signatura de l’Acord amb l’entrada en vigor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Mor Jordi Clua, una de les persones més estimades del MoraBanc Andorra, vinculat al club durant més de 30 anys
  • Esports
Tabak abaixa el suflé del MoraBanc: “Hem d’entendre on som i que no hem aconseguit res, cal continuar jugant”
  • Esports
Théo Le Normand pateix una ruptura del lligament encreuat i diu adeu al que resta de temporada i part de la vinent
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu