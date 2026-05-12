Un total de cinc pilots prendran part en el retorn del programa de tecnificació de l’ACA, emparat pel resident Smörg

La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra ha presentat oficialment el programa de tecnificació de joves, el successor del Joves Pilots que es va deixar de desenvolupar farà uns 10 anys. Enguany seran cinc els corredors que formaran part de l’estructura (Guilherme da Silva, Miquel Guiral, Biel Martínez, Marcel Sala i Mikel Sánchez), la qual comptarà amb la implicació, monetària i de coneixements, del pilot resident Juan Manuel Smörg.
“Un món ideal per desenvolupar l’esport de l’automobilisme seria aquest, amb un pilot d’aquesta talla per ajudar els joves”, ha destacat el secretari general de l’entitat, Toti Sasplugas, fent èmfasi que l’arribada del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM), que es va recuperar l’any passat, ha fet possible tirar endavant el programa de tecnificació. Aquest, ha afegit, servirà per acompanyar els novells a “adquirir tots els coneixements i bases” necessàries per al món de la competició.
Marc Gutiérrez serà el responsable de la iniciativa, la qual oferirà una formació integral amb un equip compost per un psicòleg esportiu, un enginyer de pista, un preparador físic i un comissari esportiu. “El meu rol és encarregar-me de la formació tècnica i ser el coordinador de la resta d’àrees […] Els joves estan verds, i el fet de tenir un equip de professionals al darrere farà que agafin el camí correcte: que condueixin ordenats, segurs i ràpids”, ha subratllat ‘Guti’.
D’altra banda, l’equip podrà rebre mencions de Smörg, pilot que pren part en competicions com el Supercars España i l’Iberian Supercars sota llicència andorrana, ja que resideix al país des de fa més de 15 anys. “Sempre he cregut que tenia una obligació de donar suport als joves, perquè a través de l’esport fem millors persones”, ha comentat. En aquest sentit, la seva aportació va més enllà de l’econòmica, “sobretot poso el meu temps i experiència per a aquests joves, els que vinguin després i el Principat”.
El calendari
Els joves del programa de tecnificació gaudiran d’un calendari que donarà el tret de sortida ben aviat. Serà amb la primera prova del CAAM, la Pujada a Arinsal, el 30 i 31 d’aquest maig. També en la resta de cites del Campionat de Muntanya, la d’Arcalís, la Peguera i Beixalís, i no es tanca la porta a estendre la participació en el Ral·li d’Andorra. “Sent un campionat nacional ens permet abaratir costos i córrer al país”, ha assenyalat ‘Guti’ envers el CAAM.
Visió a futur
“És un projecte important per l’ACA, per establir les bases dels nous esportistes del motor d’Andorra, on hi ha grans pilots i molta tradició, i volem que així continuï”, ha destacat Sasplugas. Així, la voluntat és que el cicle de cada pilot que hi pren part sigui de més d’una temporada.