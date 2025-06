Ciclisme internacional

Skjelmose s’endú la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica en un esprint disputat al Coll de la Botella

El corredor danès supera Enric Mas i Cristian Rodríguez en un final marcat per un recorregut escurçat per la previsió de pluja

Mattias Skjelmose ha inscrit el seu nom com a primer guanyador de l’Andorra MoraBanc Clàssica, la qual aquest diumenge ha celebrat la seva estrena com a prova ciclista professional amb un recorregut exigent i final d’alta intensitat. El corredor danès del Lidl-Trek s’ha imposat a l’esprint davant Enric Mas i Cristian Rodríguez en l’arribada al Coll de la Botella, després d’una jornada marcada per l’estratègia dels equips de primera fila i per les modificacions introduïdes al traçat a causa de la previsió de tempestes.

La cursa ha sortit des de l’exterior del Bici Lab d’Andorra la Vella amb una primera fase on els corredors d’equips continentals han protagonitzat els primers moviments. Després del Coll d’Ordino, el gran grup s’ha reagrupar i el pes de la cursa ha passat a mans del Lidl-Trek i el Movistar Team, que han començat a marcar el ritme a les pujades clau.

A la Comella, els intents d’escapada han sacsejat la cursa, però els principals favorits s’han mantingut compactes fins als darrers quilòmetres. Ha estat en l’ascens final al Coll de la Botella on Skjelmose ha llançat l’atac definitiu, reduint el grup a només cinc unitats. L’últim quilòmetre s’ha resolt a l’esprint, amb el danès mostrant-se més fort i creuant la línia d’arribada en primera posició.

El recorregut original de la prova ha estat parcialment modificat per garantir la seguretat dels ciclistes, eliminant el tram d’Engolasters i la pujada a Beixalís. Amb aquesta estrena, Andorra consolida una nova cita al calendari ciclista internacional amb participació destacada d’equips World Tour i una resposta positiva tant esportiva com organitzativa.

Enric Mas, durant la cursa. | Andorra Morabanc Clàssica

Mattias Skjelmose, Enric Mas i Cristian Tarrado al podi. | Andorra MoraBanc Clàssica