Modificacions de darrera hora

L’Andorra MoraBanc Clàssica arrenca amb 147 ciclistes, figures del World Tour i modificacions per mal temps

La primera edició de la prova internacional aplega centenars d’aficionats, però es veu obligada a retallar el recorregut per la previsió de tempestes

La primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica ha alçat aquest diumenge el teló amb un ambient vibrant i una participació de luxe. Un total de 147 ciclistes de 21 equips professionals han pres part en aquesta nova prova del calendari internacional, amb figures destacades del ciclisme com Enric Mas, Esteban Chaves, Tom Pidcock i Carlos Verona a la línia de sortida.

Entre les formacions presents, hi figuren conjunts de primer nivell del World Tour com el Movistar Team, Lidl-Trek, EF Education-EasyPost i Arkéa B&B Hotels, fet que ha generat expectació entre els aficionats que s’han congregat des de primera hora del matí al BiciLab d’Andorra la Vella, punt d’inici de la cursa.

Els corredors han iniciat un recorregut de 140 quilòmetres amb sis ports de muntanya i un desnivell positiu acumulat de 4.300 metres. Tot i això, les condicions meteorològiques adverses previstes per a la tarda han obligat l’organització a modificar el traçat. Davant la previsió de tempestes cap a les 14.00 hores, s’ha optat per eliminar el pas per Engolasters i la collada de Beixalís, fet que comportarà un avançament de l’arribada prevista: s’espera que els primers ciclistes travessin la meta cap a les 15.00 hores, una hora abans de l’horari inicial.

Pel que fa a la cobertura mediàtica, la cursa es pot seguir a Espanya a través de Teledeporte i RTVE, i a França per France TV, France 3 i Televisions Occitanie. A nivell internacional, també s’emet per TNT Sports (Regne Unit i Irlanda), HBO Max, Max i Discovery+. A Andorra, la prova es pot veure en directe per RTVA, que n’ha adquirit els drets de retransmissió.