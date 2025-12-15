Sis podis per als esquiadors andorrans de la FAM a la primera Copa d’Espanya d’esquí de muntanya disputada a Espot

Els esquiadors de l’equip nacional d’esquí de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) han tancat la seva participació a la primera Copa d’Espanya de l’especialitat amb un balanç de sis podis, en les modalitats d’sprint i vertical. La competició s’ha disputat aquest cap de setmana a Espot (Catalunya) i ha suposat l’estrena oficial de l’equip aquesta temporada .
Oriol Olm ha estat un dels grans protagonistes de la cita, amb dues victòries en categoria U23, tant en l’sprint com en la vertical. En aquesta mateixa modalitat vertical, Marc Casanovas ha aconseguit la segona posició en categoria U23. Per la seva banda, Lea Anción ha sumat dos segons llocs en categoria U23, també en les dues modalitats disputades.
En categories inferiors, Joan Lluch ha finalitzat segon en la vertical en categoria U18, mentre que Adrià Isal, en categoria U20, ha estat sisè en la vertical. En la jornada d’sprint de dissabte, Casanovas, Isal i Lluch es van quedar a les semifinals de les seves respectives categories.
La competició d’Espot ha estat la primera prova oficial de l’equip nacional aquesta temporada, que enguany ha incorporat Joan Lluch en categoria U18. L’equip s’ha presentat amb l’objectiu d’aconseguir bons resultats i començar a consolidar el treball fet durant els mesos previs.
Després de la prova, el seleccionador nacional, Xavier Capdevila, i el tècnic Guillem Campeny han valorat positivament l’actuació de l’equip. Segons han explicat, aquesta primera competició ha permès constatar el treball realitzat durant l’estiu i la pretemporada, tot i que consideren que encara hi ha marge de millora. “Els esportistes han treballat fort i han construït la base del fonament de la temporada; ara caldrà treballar detalls concrets que els permetin evolucionar encara més”, han assenyalat .