Sergio Molina: “Hem de pensar només en el Sestao perquè si no guanyem no hi haurà Cultural”

En cas de no assolir la primera posició de lliga, el repte és quedar el més a dalt possible per disputar les tornades del play-off a casa

Les opcions que té l’FC Andorra d’assolir la primera plaça encara existeixen, però passen sí o sí per vèncer aquest dissabte (19.00 hores) i després dependre de la Ponferradina i la Cultural Leonesa. “Hem de pensar només en el Sestao perquè si no guanyem no hi haurà ‘Cultu'”, ha comentat aquest matí Sergio Molina. De fet, al vestidor són conscients que tornar al futbol professional amb l’ascens directe de la primera posició és complicat, i que, en cas de no aconseguir-ho, el repte “és quedar el més a dalt possible”. “Si podem ser segons molt millor per tenir les tornades [del play-off] a casa, on ens sentim molt forts”, ha completat el madrileny.

Amb quatre victòries consecutives, la millor dinàmica del grup 1 de Primera RFEF, el mig centre ha reconegut que l’equip està en un bon moment: “Estan arribant els resultats, però és fruit de tots els mesos enrere que veníem jugant bastant bé i cada dia millorant. Estem contents, feliços i amb ganes de més”. Així mateix, i en aquest sentit, ha asserit que uns dels objectius era arribar a aquest tram final del curs “de la millor manera”.

I quin ha estat l’apunt perquè estiguin arribant aquests bons resultats? Per al jugador, “que la pilota està entrant”. “El futbol és així, i altres vegades en què potser has merescut guanyar no ha entrat tot i que el treball era el mateix”, ha afegit, incidint que el conjunt fa unes setmanes que “està una mica més fi” i que això es reflecteix en més arribades a l’àrea rival i, per consegüent, en més gols.

A ‘Beto’ Company li està funcionant utilitzar el mateix esquema jornada rere jornada només fent-li petits retocs. En relació amb això, Molina ha assegurat que “entri qui entri està capacitat i preparat per ajudar l’equip”. A títol personal, fins a la data és el tricolor amb més minuts disputats (3.318′), sent amb Diego Alende els únics a superar els 3.000 minuts. “Hi ha hagut fases del curs en què he hagut de jugar de pivot i he assumit perfectament el rol, i d’altres en què he jugat més endavant. Estem per ajudar”, ha citat. I és que concretament ha fet de pivot en 23 dels 36 duels lliguers, mentre que en la resta s’ha desenvolupat com a mig centre pur.

En afegit, ha comptat amb tota la confiança en el seu moment de Ferran Costa i ara del tècnic vallenc per agafar les regnes de l’equip i convertir-se en el termòmetre d’aquest, una funció amb la qual “em sento còmode i important”.