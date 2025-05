Futbol - Primera Federació

Amb només sis punts en joc, l’FC Andorra encara té opcions per assolir la primera posició

Totes passen perquè els tricolor vencin els dos partits que resten: a l'Estadi Nacional contra el Sestao i fora davant la Cultural Lleonesa

Les opcions ja no són tan remotes, i Gerard Piqué ja va deixar clar que mentre n’existissin anirien darrere elles. L’FC Andorra manté la tercera plaça i té la primera, aquella a la qual fa no gaire semblava inimaginable atansar-s’hi, a cinc punts. I cert és que només en resten sis en joc, però hi ha una carambola possible que pot fer que els tricolor tornin al futbol professional per la porta gran.

Sent el conjunt amb millor dinàmica del grup (en tota la categoria només superat pel Ceuta, el qual ja ha segellat l’ascens a Segona Divisió), els homes de ‘Beto’ Company encadenen quatre triomfs consecutius. Dos a casa i dos a fora, aspecte també impensable fa només un parell de mesos i una fita prou important perquè durant els dos anys a LaLiga Hypermotion no la van assolir. De fet, per recordar la darrera ocasió que els pirenaics van guanyar quatre duels seguits ens hem de remuntar a l’any de l’ascens, la temporada 2021/22, en aquella Primera RFEF sota les ordres d’Eder Sarabia.

Els jugadors i l’staff de l’FC Andorra celebrant amb l’afició la victòria contra el Barça Atlètic. | @FCANDORRA

Tornant a l’actualitat, la possible carambola ni de bon tros serà possible sense una primera premissa: vèncer els dos partits que resten. Així, l’FC Andorra compliria tot el que està a les seves mans per acabar depenent del que facin la resta d’equips que entren a l’equació: la Cultural Lleonesa i la Ponferradina, primer i segon classificat respectivament. Mirant el calendari, els de la Baixada del Molí rebran aquest dissabte (jornada unificada a les 19.00 hores) el Sestao. Sobre el paper es tracta d’un rival assequible, doncs ocupa la quarta posició per la cua, però per aquest mateix motiu i per estar-se jugant la permanència, pot ser molt perillós. En aquest sentit, els d’Igor Oca són els tercers millors visitants del grup i han sumat més victòries lluny del seu feu que en ell.

En aquesta mateixa penúltima jornada, precisament, la ‘Cultu’ i la ‘Ponfe’ es veuran les cares a El Toralín. En aquest cas, el millor resultat per als tricolor, comptant que s’imposen al Sestao, és el triomf dels d’El Bierzo. Així, tots dos empatarien a 62 punts per quedar-se a dos del líder. Val a dir que l’empat també seria vàlid per als andorrans, perquè passi el que passi s’hauria de donar la darrera premissa, corresponent a l’última jornada.

En aquesta, els pupils de Piqué visitaran el Reino de León amb l’obligatorietat de guanyar, ja que tot i empatar a punts tindrien l’average a favor després de l’empat a u a l’Estadi Nacional del passat octubre. Amb tot, la Ponferradina, en la visita a Las Llanas de Sestao, hauria de perdre o empatar perquè l’FC Andorra tornés al futbol professional com a primer de grup.