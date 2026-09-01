Sense estar encara tancat, l’FC Andorra manté la feina per aconseguir la cessió Diego Díaz procedent del Racing

Si res canvia, l’FC Andorra posarà fi al darrer dia del mercat de fixatges amb la incorporació de Diego Díaz. El jove mitjapunta, de 21 anys, arribarà en qualitat de cedit procedent del Racing de Santander, conjunt que enguany competeix a Primera Divisió i vol assegurar minuts a un dels diamants de la seva pedrera. L’operació, avançada pel periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’ i diferents mitjans càntabres, encara no està tancada, però el club tricolor té marge fins a les 23.59 hores abans no clogui la finestra estiuenca de traspassos.
Amb contracte amb el conjunt d’El Sardinero acabat de renovar fins al 2029, Díaz va jugar la temporada passada amb el Rayo Cantabria (filial ‘racinguista’) a 2a RFEF, en la qual va signar una segona volta brillant. En aquest sentit, va signar set gols i cinc assistències en 15 jornades, redescobrint-se com un extrem capaç de ser diferencial per les dues bandes.
El curs anterior també va mostrar bon rendiment a la mateixa categoria, tot i que amb pitjors números (tres gols i una assistència en 27 duels), i va debutar amb el primer equip a Segona Divisió. Va ser un 15 de desembre del 2024 a casa contra l’Osca, i al cap d’un mes, també va sumar minuts davant el Racing de Ferrol. L’any passat va tornar a jugar poc més de mitja hora a Segona, però enguany, amb el Racing a Primera i la confiança que tenen dipositada en ell, ha debutat a la màxima divisió espanyola. Així, en l’obertura del curs, va disputar 13 minuts contra el Vila-real.