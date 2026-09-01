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  • Lagunas, durant un entrenament amb l'FC Andorra. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Lliga Multisegur

El destí nacional en el qual es foguejarà Jan Lagunas en qualitat de cedit des de l’FC Andorra és l’FC Santa Coloma

Sumarà minuts molt ben a prop de casa després de quedar-se sense espai a la terna de porters de l'equip tricolor, la qual ha completat Jesús Owono

La darrera jornada del mercat de fixatges (clou aquesta nit a les 23.59 hores) ha començat prou moguda per a l’FC Andorra. En aquest sentit, tal com va avançar ahir EL PERIÒDIC, el club acaba de fer oficial la cessió de Jan Lagunas a l’FC Santa Coloma, de la Lliga Multisegur Assegurances. De 19 anys, sumarà així minuts molt ben a prop de casa després de quedar-se sense espai a la terna de porters del conjunt tricolor, la qual ha acabat completant Jesús Owono.

Cal esmentar que va ser la direcció esportiva pirenaica la que va oferir els serveis de Lagunas, en qualitat de cedit, a l’entitat colomenca. Va ser el passat diumenge, i l’operació s’ha tancat amb l’FC Andorra fent-se càrrec de les despeses del porter. En tot cas, s’ha optat per aquesta opció perquè el jove català es foguegi en una lliga més competitiva que la Primera Catalana en la qual competeix el Gimnàstic de Manresa, filial tricolor.

«Amb aquesta cessió, l’FC Andorra busca afavorir el creixement esportiu del porter en un context competitiu que li permeti continuar desenvolupant el seu potencial. Des del club li desitgem molta sort en aquesta nova etapa i esperem retrobar-nos ben aviat», han citat des de l’entitat tricolor.

El porter de l’FC Andorra Jan Lagunas està a punt de tancar la seva cessió a un conjunt punter de la Lliga Multisegur

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