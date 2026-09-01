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  • Pol Moya, durant els Jocs dels Petits Estats d'Andorra. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
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Olimpisme

La primera jornada d’atletisme del Jocs del Mediterrani de Tàrent clou amb Pol Moya sent setè en els 1.500 metres

Duna Viñals i Eloi Vilella es queden a les portes de les finals dels 400 metres tanques en ser cinquena i quart, respectivament, a les seves sèries

L’atletisme andorrà ha viscut la seva primera jornada a Tàrent amb la participació de Duna Viñals, Eloi Vilella i Pol Moya. Si bé ha estat el darrer a prendre-hi part, ha estat precisament Moya qui ha signat la millor actuació en la final dels 1.500 metres masculins. El migfondista del Barça ha estat un dels grans protagonistes de la cursa, assumint el lideratge durant bona part d’ella i afrontant l’última volta en primera posició. El fort canvi de ritme del grup en els metres finals, però, l’ha relegat fins a la setena posició, amb un temps de 3’43.96.

Val a dir que Viñals ha estat la primera representant a competir, en la segona sèrie de la primera ronda dels 400 metres tanques femenins. En aquest sentit, ha completat la prova en 1’01.76, un registre que l’ha situat en cinquè lloc, quedant-se sense bitllet per a la final. El mateix desenllaç ha tingut Vilella en els 400 tanques masculins, signant un temps de 52.64 i acabant en quarta plaça de la seva sèrie i, així, a les portes de les places de classificació. Demà serà el torn per a Nahuel Carabaña en la final dels 3.000 obstacles.

Naiara Liñán

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