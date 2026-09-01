Lazar Mutić i Owen Aquino, dues apostes del MoraBanc amb «gana de competir» en la seva estrena a l’ACB

El MoraBanc Andorra continua presentant les seves noves incorporacions i aquest dimarts ha estat el torn de Lazar Mutić i Owen Aquino. Així, tots dos han comparegut a l’edifici Node d’Andorra Telecom, on el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, ha destacat l’ambició i la capacitat de treball de dues incorporacions que, tot i arribar en moments diferents de les seves carreres, comparteixen una trajectòria inicial al planter del Reial Madrid.
En aquest sentit, Mutić aterra al Principat després d’haver desenvolupat bona part de la seva carrera entre diferents lligues europees. Ardèvol ha definit l’aler com «una força de la natura», destacant la seva capacitat per defensar diverses posicions i contribuir en diferents facetes del joc. El bosnià, per la seva banda, ha reconegut que arribar a la Lliga Endesa era un dels seus objectius: «Sempre havia tingut com a objectiu arribar i jugar a l’ACB. He arribat i ara he d’aprofitar l’oportunitat que m’ha donat el club».
«Sempre havia tingut com a objectiu arribar i jugar a l’ACB. He arribat i ara he d’aprofitar l’oportunitat que m’ha donat el club» – Lazar Mutić
En el cas d’Aquino, el MoraBanc incorpora un jugador que afrontarà la seva primera temporada com a professional després de quatre anys al bàsquet universitari dels Estats Units. Amb tot, el director esportiu ha posat en valor les seves condicions físiques i, especialment, qualitats com «la intuïció, explosivitat i tacte». L’ala-pivot ha assegurat que poder debutar a l’ACB amb el MoraBanc és «un privilegi» i ha remarcat la bona adaptació que estan tenint les noves incorporacions.
Precisament, tots dos han coincidit a destacar la bona sintonia del vestidor durant aquestes primeres setmanes de pretemporada. En relació amb això, Aquino ha assenyalat que els jugadors que continuen de la temporada passada estan ajudant els nouvinguts a integrar-se, mentre que Mutić ha posat l’accent en la feina que encara queda per davant per acabar de construir l’equip. «Tots tenim aquesta gana de competir i crec que això serà el més important», ha resumit l’espanyol d’origen dominicà.