Bàsquet - Mercat de fixatges

Sekou Doumbouya i Enzo Goudou-Sinha es converteixen en les primeres baixes del MoraBanc Andorra

El primer farà les maletes cap a Beirut per jugar amb el Sagesse libanès, mentre que el segon torna a França per defensar els colors del Nancy

Amb la temporada finalitzada, comença el moviment als despatxos, i per al MoraBanc Andorra s’espera ben mogut. De fet, ja s’han anunciat un parell de jugadors que no continuaran a la disciplina tricolor: Sekou Doumbouya i Enzo Goudou-Sinha.

El primer ha clos la seva estrena a l’ACB amb 30 partits disputats, amb actuacions irregulars però sent un dels noms propis del conjunt pirenaic. Ha signat una mitjana de gairebé 20 minuts per duel, amb 11,3 punts, 4,5 rebots i un 10,1 de valoració. “Les dues parts han esperat a la finalització del darrer partit de la temporada a la Lliga Endesa tot i tenir els objectius assolits des de fa ja uns dies”, han esmentat des de l’entitat de la Baixada del Molí, agraint-li la implicació i desitjant-li sort en les pròximes etapes professionals. L’aler-pivot francès farà les maletes cap a Beirut per jugar amb el Sagesse, actual segon classificat de la lliga libanesa que clourà aquesta setmana.

D’altra banda, Goudou-Sinha ha tingut un paper molt menys protagonista. El base gal va arribar a finals de febrer procedent del Saint-Quentin per suplir la baixa de Rafa Luz, i ha acabat disputant vuit matxs signant una mitjana de poc més de sis minuts, 2,1 punts i 2,3 de valoració. Les seves primeres passes al bàsquet i el debut professional el va fer al Nancy, equip amb el qual acaba de signar.

Enzo Goudou-Sinha durant el darrer partit del curs a la Bombonera. | BCA / Dani Catalán