Rodrigo Piloto, Marina Fernández i Felip Ortiz, els grans protagonistes de la Nit del Futbol de la temporada 2025-26

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha celebrat aquest dilluns la Nit del Futbol, una gala en què ha reconegut els principals protagonistes de la temporada 2025-26. Els guardons més destacats han estat per a Rodrigo Piloto, de l’Atlètic Club d’Escaldes, nomenat millor jugador; Marina Fernández, de l’FC Ordino, escollida millor jugadora, i Felip Ortiz, de l’Inter Club d’Escaldes, distingit com a millor entrenador.
També han estat premiats Quim Altés (CF Esperança) com a millor jugador de futbol sala; Adrià Moral (CF Esperança) com a millor entrenador de futbol femení; Óscar Neira (FC Madriu) com a millor tècnic de futbol sala, i Antoine Chiaramonti i Alexis Terrazo com a millors àrbitres de futbol i futbol sala, respectivament.
En l’apartat esportiu, Borja Arellano (Inter d’Escaldes), Uile Carvalho da Silva (la Massana), Gerard Raventós (Encamp), Marcos Domínguez (Amèrica) i Júlia Solana (Carroi) han estat reconeguts com a màxims golejadors de les diferents competicions, mentre que la UE Santa Coloma, el CE Casa de Portugal, el Ranger’s i el FS Velocitat han rebut els premis als equips menys golejats. Els guardons Fair Play han distingit l’Inter Club d’Escaldes, la UE Santa Coloma B, la UE Extremenya, el CE Carroi i l’FC Ordino.
La gala també ha reservat un espai per als reconeixements especials. La FAF ha homenatjat l’àrbitre internacional Andreu Vilanova, i a Luis Do Nascimento per la seva retirada, així com la selecció absoluta de futbol sala per assolir la 51a posició del rànquing FIFA i la sub16 femenina pel triomf històric davant San Marino (5-0). A més, s’han lliurat distincions a diversos internacionals i s’ha reconegut la trajectòria de Marc Pujol, Sergio Moreno, Alex Cardoso i Marina Fernández amb motiu de la seva retirada del combinat.