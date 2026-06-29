Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Foto de família de l'acte. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Rodrigo Piloto, Marina Fernández i Felip Ortiz, els grans protagonistes de la Nit del Futbol de la temporada 2025-26

També han estat premiats Quim Altés i Óscar Neira com a millor jugador i entrenador de futbol sala i Adrià Moral com a millor tècnic del femení

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha celebrat aquest dilluns la Nit del Futbol, una gala en què ha reconegut els principals protagonistes de la temporada 2025-26. Els guardons més destacats han estat per a Rodrigo Piloto, de l’Atlètic Club d’Escaldes, nomenat millor jugador; Marina Fernández, de l’FC Ordino, escollida millor jugadora, i Felip Ortiz, de l’Inter Club d’Escaldes, distingit com a millor entrenador.

També han estat premiats Quim Altés (CF Esperança) com a millor jugador de futbol sala; Adrià Moral (CF Esperança) com a millor entrenador de futbol femení; Óscar Neira (FC Madriu) com a millor tècnic de futbol sala, i Antoine Chiaramonti i Alexis Terrazo com a millors àrbitres de futbol i futbol sala, respectivament.

En l’apartat esportiu, Borja Arellano (Inter d’Escaldes), Uile Carvalho da Silva (la Massana), Gerard Raventós (Encamp), Marcos Domínguez (Amèrica) i Júlia Solana (Carroi) han estat reconeguts com a màxims golejadors de les diferents competicions, mentre que la UE Santa Coloma, el CE Casa de Portugal, el Ranger’s i el FS Velocitat han rebut els premis als equips menys golejats. Els guardons Fair Play han distingit l’Inter Club d’Escaldes, la UE Santa Coloma B, la UE Extremenya, el CE Carroi i l’FC Ordino.

La gala també ha reservat un espai per als reconeixements especials. La FAF ha homenatjat l’àrbitre internacional Andreu Vilanova, i a Luis Do Nascimento per la seva retirada, així com la selecció absoluta de futbol sala per assolir la 51a posició del rànquing FIFA i la sub16 femenina pel triomf històric davant San Marino (5-0). A més, s’han lliurat distincions a diversos internacionals i s’ha reconegut la trajectòria de Marc Pujol, Sergio Moreno, Alex Cardoso i Marina Fernández amb motiu de la seva retirada del combinat.

Rodrigo Piloto, amb l’esfèrica a la mà, celebrant un gol. | FAF
Comparteix
Notícies relacionades
El fre a la despenalització es manté per part de Govern: «Trencar el Coprincipat seria un autèntic arrauxament»
Espot avança que no esperarà al començament de l’any vinent i tornarà a revisar el salari mínim aquest juliol
El cap de Govern argumenta la inacció en la crisi d’habitatge culpabilitzant l’oposició de «retardar» les propostes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra s’acomiada dels cedits tot i que continua treballant en el retorn d’Owono i Jastin per al curs vinent
  • Esports
Cande Moreno preveu tornar a la neu a l’octubre mentre l’evolució és favorable: «Ara ja em sento més esportista»
  • Esports
Una col·laboració amb Cellab permetrà a 10 esportistes de la FAE gaudir d’un tractament de recuperació avançat
Entrevistes esportives
Miguel Silvestre
Ciclista
Luismi Pinilla
Àrbitre
Marc Pujol
Exfutbolista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu